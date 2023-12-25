Есть ли смысл во встрече Зеленского с Орбаном: что может отвернуть Венгрию от России

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что есть все основания говорить, что переговоры президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут состояться. Он даже привел перечень примерных тем для обсуждения. Есть ли смысл о чем-то говорит с Орбаном, который неоднократно продемонстрировал свою, такое впечатление, пророссийскую позицию (в том числе став единственным, кто заблокировал голосование за выделение Украине 50 млрд евро из общеевроейского бюджета)? Если Зеленский всё же встретится с Орбаном – что это может дать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан – прагматик и четко понимает, что выгодно для Венгрии, а что нет

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко поделился таким комментарием:

При этом он прагматик и четко понимает, что выгодно для Венгрии, а что нет". "В околополитических кругах сформировалось устойчивое клише: "Орбан – пророссийский политик". На самом деле это очень примитивный взгляд. Орбан –политик провенгерский и в первую очередь думает об интересах Венгрии. Он прошел очень сложный процесс политической эволюции – от венгерского младолиберализма 90-х до социал-консервативных взглядов. По своим взглядам он близок к Трампу

По словам эксперта, целый ряд политиков в Восточной Европе ориентируются на Орбана.

"Он харизматичен и пользуется поддержкой большинства венгров. Имидж "пророссийского политика" сформирован структурами Сороса — Орбан оказался единственным, кто не побоялся выбросить из страны соросовские фонды и институты", – говорит Константин Бондаренко.

Орбан, продолжает эксперт, бросает вызов европейскому "мейнстриму" и американоцентричной модели.

"Отсюда и обвинения, – уверяет Константин Бондаренко. – А с Россией он сотрудничает до тех пор, пока ему выгодно. Если Орбан будет понимать, что сотрудничество с Украиной будет выгодно для Венгрии – встреча с Зеленским состоится. Если Зеленский приедет на эту встречу без конкретных предложений, а с традиционным "вы обязаны нам помочь, ибо мы защищаем Европу" – можно даже не тратить время и усилия: Орбан чужд сантиментам и не падок на патетические лозунги".

Сам факт готовности официального Киева к диалогу – хороший знак

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что потенциальная встреча Зеленского и Орбана может оказаться важной, потому что много противоречий накопилось в украино-венгерских отношениях.

Точно как и предоставления нам помощи со стороны ЕС. Конечно, это создает немало проблем. И логично, что президент Украины желает решить эти проблемы путем диалога. Удастся ли это сделать – сказать сложно. Но сам факт готовности официального Киева к такому диалогу — это хороший знак", – поясняет политолог. "На данный момент Венгрия является главным блокиратором евроинтеграции Украины

Он напоминает, что официальный Будапешт ранее неоднократно выдвигал Украине претензии касательно ситуации с венгерским национальном меньшинством в нашей стране (в том числе по языковым моментам).

"Недавно Украина одобрила изменения в законодательстве, которые должны были устранить эти претензии. Но остаются другие, – поясняет Петр Олещук. – Мы считаем их необоснованными. Однако разрешить их можно только путем переговоров".

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