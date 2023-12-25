Откровенный разговор Орбана и Зеленского: в ОП назвали темы, которые планирует поднять Киев

Есть все основания говорить, что переговоры президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном таки могут состояться. Если два лидер все же встретятся для откровенного разговора, то тем для общения более, чем достаточно. Они будут касаться широкого спектра двусторонних отношений, от экономики до нацменьшинств. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"О наших двусторонних отношениях – а это широкий спектр, и он не сводится к вопросам нацменьшинств", — отметил Игорь Жовква.

Заместитель главы Офиса президента напомнил, что в Украине был принят рамочный закон о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, имплементировали все кроме одной рекомендации.

"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", — подчеркнул Игорь Жовква.

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Также издание "Комментарии" сообщало — правительство Венгрии опасается, что, если Украина станет членом Европейского Союза, то вся центральноевропейская помощь от блока достанется Киеву. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее "Комментарии" писали — в ЕС придумали, как одобрить помощь Украине: Орбану это не понравится.



