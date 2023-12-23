Венгрия уже не только против Украины, но и против Польши: что заявили у Орбана

Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что он шокирован из-за "левого захвата", организованного "империей Сороса" в Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом Балаж Орбан написал в своем Twitter (Х).

Балаж Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан таким образом решил прокомментировать смену руководства в государственных СМИ Польши, которую проводит новое польское правительство.

"Государственные СМИ обезглавлены, полиция захватила штаб-квартиру, что привело к ранению правого политика во время протестов. Хаос очевиден, поскольку новый премьер-министр Дональд Туск определил приоритетом реструктуризацию СМИ всего за неделю своего пребывания в должности", – написал Балаж Орбан.

При этом он заявил, что "связи с Соросом" очевидны в правительстве Дональда Туска, поскольку в него входят "выпускница университета Сороса на должности министра юстиции, левая феминистическая активистка на должности министра образования и министр без портфеля – должность, созданная для защиты интересов иностранных неправительственных организаций".

Балаж Орбан также выразил недовольство, что председатель польского Сейма Шимон Головня "принял африканских мигрантов в нижней палате польского парламента".

"Эти события подчеркивают политическую стабильность Венгрии и важность наших усилий по обеспечению суверенитета. Изменения в Брюсселе необходимы как можно быстрее – будем надеяться, что выборы в Европарламент в 2024 году дадут нам шанс, к которому мы все стремимся", – написал Балаж Орбан.

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