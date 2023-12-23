Венгрия уже не только против Украины, но и против Польши: что заявили у Орбана

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Кравцев Сергей
Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что он шокирован из-за "левого захвата", организованного "империей Сороса" в Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом Балаж Орбан написал в своем Twitter (Х).
Балаж Орбан. Фото: из открытых источников
Орбан таким образом решил прокомментировать смену руководства в государственных СМИ Польши, которую проводит новое польское правительство.
При этом он заявил, что "связи с Соросом" очевидны в правительстве Дональда Туска, поскольку в него входят "выпускница университета Сороса на должности министра юстиции, левая феминистическая активистка на должности министра образования и министр без портфеля – должность, созданная для защиты интересов иностранных неправительственных организаций".
Балаж Орбан также выразил недовольство, что председатель польского Сейма Шимон Головня "принял африканских мигрантов в нижней палате польского парламента".
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