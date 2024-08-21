Есть ли планы повышать пенсионный возраст в Украине: ответ Минсоцполитики

Украинские власти не планируют повышать пенсионный возраст. В то же время будут создавать условия, чтобы украинцы работали дольше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству "Укринформ" сделала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Пенсии. Фото: из открытых источников

"Нет, мы не будем его (пенсионный возраст, — ред.) увеличивать. Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным, и его следует сохранить. Он регламентирует не возраст человека, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может выйти на пенсию. Теперь, по моему мнению, это неплохой вариант", — отметила министр.

По ее словам, в министерстве хотят работать, чтобы возобновлять навыки пожилых людей, давать им новые навыки, например, по цифровой грамотности, чтобы они могли оставаться на рынке труда как можно дольше.

Оксана Жолнович подчеркнула, человек в 65 лет – это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, власти нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс.

Глава Минсоцполитики также считает, что пенсия несколько десоциализирует, потому что исчезает необходимость ходить на работу и, соответственно, находиться в социуме. Но активные действия продлевают нашу жизнь.

"Поэтому одна из наших задач — не оставлять людей в "четырех стенах" как можно раньше, а сохранить эту социальную активность", – добавила Оксана Жолнович.

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