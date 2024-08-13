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Прибавка к пенсии: что изменится для украинцев старше 70 лет

За каждый год – дополнительные гривны: нововведения в пенсионных выплатах

сегодня, 17:32
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Черновалова Кристина

В этом году украинские пенсионеры старше 70 лет могут ожидать увеличения своих пенсионных выплат. Особенно это касается тех, кому в сентябре исполнится 75 или 80 лет – их пенсии вырастут на 156 и 264 гривны соответственно.

Прибавка к пенсии: что изменится для украинцев старше 70 лет

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В Украине пожилым людям помогают финансово через разные доплаты к пенсии. Эти доплаты зависят от возраста человека и предназначены для того, чтобы улучшить жизнь старшего поколения.                         

Сейчас пенсионеры, которым от 70 до 74 лет, получают дополнительно 300 гривен в месяц. Те, кто старше – от 75 до 79 лет, получают 456 гривен. А после 80 лет пенсия увеличивается на 570 гривен каждый месяц. Эти суммы начисляются автоматически, как только человек достигает нужного возраста.                                                          

С приближением сентября тем, кто станет старше 75 лет, начнут выплачивать 456 гривен вместо 300 гривен, а тем, кто достигнет 80 лет – 570 гривен вместо 456. Это значит, что их ежемесячные доходы увеличатся, и они смогут чувствовать себя финансово увереннее.

Ранее “Комментарии” писали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал свежую статистику по пенсионным выплатам по состоянию на начало июля 2024 года. По данным фонда, количество пенсионеров в Украине превысило 10,2 миллиона человек.                  

Читайте на портале "Комментарии" — Бывший министр социальной политики Павел Розенко прокомментировал "Бюджетную декларацию на 2025-27", которую внесло правительство на утверждение Верховной Рады. По его словам, у него этот документ и предложения Кабмина вызвали шок.



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Источник: https://www.pfu.gov.ua/poslugi/vydy-pensij/nadbavki-pidvishhennya-doplati-do-pensij/
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