Более 10 млн пенсионеров в Украине: кто получает больше всего и меньше

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал свежую статистику по пенсионным выплатам по состоянию на начало июля 2024 года. По данным фонда, количество пенсионеров в Украине превысило 10,2 миллиона человек.

4,5 млн пенсионеров получают выплаты менее 4 тысяч гривен

Хотя средняя пенсия по стране выросла на 8% благодаря индексациям и составляет 5816 гривен, почти 4,5 миллиона пенсионеров (43,5%) все еще получают менее 4000 гривен. Более того, значительная часть из них имеет выплаты ниже 3000 гривен. Об этом говорится на портале Опендатабот.

"Сейчас почти 4,5 миллиона пенсионеров получают пенсии менее 4 тысяч гривен. Стоит отметить, что более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен. В то же время доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен сократилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. 1,2 миллиона граждан получают среднюю пенсию более 10 тысяч гривен". — отметили в Опендатаботе





Данные ПФУ свидетельствуют о значительных региональных отличиях в размерах пенсий. Лидером остается Киев, где средняя пенсия составляет 7940 гривен, что на 36,5% выше средней по стране. На противоположном полюсе – Тернопольская область со средней пенсией 4436 гривен, что на 24% ниже средней.

Только в 8 регионах Украины средняя пенсия превышает общеукраинский показатель.





Несмотря на сложную ситуацию, есть и положительные тенденции. За первое полугодие 2024 года доля пенсионеров с выплатами менее 4000 гривен сократилась с 51% до 43,5%. Кроме того, 1,2 миллиона граждан получают пенсию более чем на 10 000 гривен.

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