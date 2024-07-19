Более 10 млн пенсионеров в Украине: кто получает больше всего и меньше

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Черновалова Кристина
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал свежую статистику по пенсионным выплатам по состоянию на начало июля 2024 года. По данным фонда, количество пенсионеров в Украине превысило 10,2 миллиона человек.
4,5 млн пенсионеров получают выплаты менее 4 тысяч гривен
Хотя средняя пенсия по стране выросла на 8% благодаря индексациям и составляет 5816 гривен, почти 4,5 миллиона пенсионеров (43,5%) все еще получают менее 4000 гривен. Более того, значительная часть из них имеет выплаты ниже 3000 гривен. Об этом говорится на портале Опендатабот.
Данные ПФУ свидетельствуют о значительных региональных отличиях в размерах пенсий. Лидером остается Киев, где средняя пенсия составляет 7940 гривен, что на 36,5% выше средней по стране. На противоположном полюсе – Тернопольская область со средней пенсией 4436 гривен, что на 24% ниже средней.
Только в 8 регионах Украины средняя пенсия превышает общеукраинский показатель.
Несмотря на сложную ситуацию, есть и положительные тенденции. За первое полугодие 2024 года доля пенсионеров с выплатами менее 4000 гривен сократилась с 51% до 43,5%. Кроме того, 1,2 миллиона граждан получают пенсию более чем на 10 000 гривен.
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