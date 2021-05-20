Еще одна туристическая страна собирается открыть границы: подробности

Правительство Грузии планирует открыть наземные границы страны. Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнаво сообщает информационное агенство "Новости — Грузия".

Грузия - фото из открытых источников

По ее словам, темпы восстановления туризма прогнозируются быстрее, чем казалось сначала, поэтому власти хотят открыть сухопутные границы для туристов до начала летнего туристического сезона.

"Открытие сухопутных границ будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран, над чем мы работаем. Думаю, что к летнему сезону мы сможем безопасно открыть сухопутные границы, так же как открыли воздушные", – заявила Турнаво.

Министр добавила, что прогнозирует быстрее темпы восстановления туризма в стране, чем казалось сначала. Уже сейчас в Грузию прибывает много путешественников из соседних стран, ЕС, стран Персидского залива, Израиля.

Напомним, что п ослы стран европейского содружества Чтобы полнее узнать о новых правилах переходите по ссылке. ослы стран европейского содружества решили открыть свои границы для государств, не являющихся участниками Европейского Союза. Но стоит заметить, такие ослабления будут действовать только для тех лиц, которые уже прошли полный курс вакцинации.

Сейчас украинцы могут путешествовать в 107 стран мира. 18 мая в этот список добавились Кипр и Сейшельские острова.

Также 13 мая Турция смягчила условия для въезда. Турецкие власти отменили обязательное прохождение ПРЛ-теста перед пересечением границы для ряда стран, куда вошла и Украина. Детальнее — в нашем материале. А с 17 мая Турция изменила ресторанную систему all inclusive в своих заведениях питания и гостиницах. Отмечается, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Таким образом туристы не будут взаимодействовать с одними и теми же приборами. Кроме того, мы сообщали, что международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.







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