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Еще одна страна отозвала подпись в совместном коммюнике Саммита мира: детали

Руанда отозвала подпись в совместном коммюнике Саммита мира

сегодня, 07:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Руанда исчезла из числа подписантов совместного коммюнике Глобального саммита мира. Страна стала третьим участником встречи, которая сначала подписала документ, а затем отозвала свою подпись. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует список стран-подписантов коммюнике.

Еще одна страна отозвала подпись в совместном коммюнике Саммита мира: детали

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Изначально Руанда числилась среди стран, поддержавших коммюнике саммита в последней версии документа за 17 июня. В начальной версии документа эта страна была указана среди подписантов. Но теперь же все поменялось.                                                                               

Стоит отметить, что ранее в Офисе президента срочно занялись проверкой информации о том, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил советник главы ОП Александр Бевз.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Швейцарии закончился столь долгожданный саммит мира. По его завершению было сделано немало громких заявлений, в том числе по поводу возможного формата уже нового саммита мира, который может пройти этой осенью при участии России. Какие впечатления от швейцарского саммита? Оправдались ли надежды, которые имела Украина, когда инициировала данное мероприятие? Что, может быть, стало разочарованием? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская кампания по дискредитации Украинской формулы мира достигла кульминации. Комментируя итоги саммита мира в Швейцарии, враждебная пропаганда распространяет дезинформационные нарративы.




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Источник: https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/fdfa/aktuell/dossiers/konferenz-zum-frieden-ukraine/Summit-on-Peace-in-ukraine-joint-communique-on-a-peace-framework.html
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