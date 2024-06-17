Главные итоги саммита мира: успехи, разочарования и ожидания от осени

В Швейцарии закончился столь долгожданный саммит мира. По его завершению было сделано немало громких заявлений, в том числе по поводу возможного формата уже нового саммита мира, который может пройти этой осенью при участии России. Какие впечатления от швейцарского саммита? Оправдались ли надежды, которые имела Украина, когда инициировала данное мероприятие? Что, может быть, стало разочарованием? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Этот блин нельзя назвать комом

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1, управляющий партнер консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан признался, что впечатления от саммита мира остались неоднозначными.

"Прежде всего, нужно отметить, что саммит прошел в довольно неудачный момент, когда Россия давит на разных участках фронта и, когда у Украины не было возможности выступать на этом саммите с позиции силы. Напротив, Украине приходилось выступать с позиции просящей жертвы, которая отбивается от насильника. Поэтому часть государств не склонилась к тому, чтобы стать на сторону Украины, не понимая, а как дальше будет развиваться ситуация. Во-вторых, в коммюнике, обнародованном по результатам саммита, Украина сделала слишком серьезные уступки, пытаясь привлечь на свою сторону как можно больше стран, а результата это не дало. То есть, имеем уступки и нет дополнительных государств, которые не находятся под влиянием ЕС или США и которые бы подписались под итоговым коммюнике. Более того, сегодня утром увидели довольно неприятную и довольно редкую ситуацию, происходящую в международных отношениях – два государства, которых сначала швейцарские друзья включили в состав подписантов коммюнике, затем свои подписи отозвали. Речь об Иордании и Ираке. В-третьих, есть положительные моменты этого саммита, в частности часть государств Глобального юга приняли участие в этом саммите. В частности, Саудовская Аравия, Индонезия, Бразилия, Индия, Арабские Эмираты. Они не подписались под коммюнике, но они присутствовали. Это означает их заинтересованность и то, что они все-таки находятся в стадии размышления относительно того, какую позицию наконец-то занять", – отметил экс-дипломат.

Он отмечает, здесь важно, чтобы в процессе подготовки к следующему саммиту мы смогли с еще не определившимися государствами так плотно поработать, чтобы они все-таки склонились на сторону Украины.

В целом следует отметить, отмечает Вадим Трюхан, что проведение этого саммита это полуполный стакан, а не полупустой.

"Все-таки его проведение в плюс Украине, потому что мы сумели довести это мероприятие до логического завершения. Проведена титаническая работа. России не удалось сорвать саммит. Мы даже можем похвастаться тем, что на саммите присутствовало больше государств, чем обычно поддерживает соответствующие резолюции Генассамблея ООН и подписалось больше государств, чем голосует за решения в рамках Генассамблеи ООН о поддержке Украины или позиции, которую отстаивает Украина", – подчеркнул он. эксперт.

Что касается надежд, то, по мнению Вадима Трюхана, многие из них не оправдались.

"Нельзя утверждать, что оправдались надежды на то, что вокруг Украины объединился весь мир, ведь 78 государств и международных организаций – это не весь мир. А, если отбросить организации, то вообще 74 государства. Конечно, цифра получается – не более 100. Ведь известно, что в ООН зарегистрировано около 200 государств. Следовательно, это не весь мир. А те государства, которые объединились вокруг Украины, это Запад и те страны, которые, условно говоря, зависят от Запада. Те же, кто независим от Запада, те же страны Глобального юга, они не поддержали Украину. Единственная страна, которая приятно удивила это Аргентина. Она приняла участие и в саммите мира, и раньше еще присоединилась к Контактной группе "Рамштайн", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Вадим Трюхан подчеркнул, что посыпать голову пеплом нельзя. Ведь этот блин нельзя назвать комом. Потому что все-таки саммит состоялся, пусть даже и по трем пунктам, пусть и со слабыми формулировками, но, тем не менее, Украина была в центре внимания и Украина заставила путинскую Россию серьезно понервничать.

"Дошло даже до того, что Путин выступил в преддверии саммита с ультиматумами, требуя от Украины вывести свои войска из 4 областей, которые РФ записала в свою Конституцию как собственные. И это еще больше консолидировало Запад вокруг идеи недопущения победы России", – считает Вадим Трюхан.

Отдельно эксперт остановился на разочарованиях саммита. Главным из которых, по мнению Вадима Трюхана, стало то, что Китай вообще не участвовал в саммите мира.

"Без Китая видится слабым достижение прорыва на международной арене. Тем более в вопросах, касающихся интересов всех стран. А российско-украинская война в той или иной степени затронула интересы всех государств. Мне кажется, что был шанс на то, чтобы убедить, по крайней мере, несколько стран Глобального юга подписаться под коммюнике. В частности, Индии, которая считает себя демократическим государством и является конкурентом Китая. Она могла бы занять более смелую позицию. А так выходит, что ее конечная позиция показывает, что она слишком увлеклась использованием ситуации в свою пользу, скупая российские сырьевые ресурсы за бесценок. Поэтому прогнозируемо Индия, как говорится, осталась при своих. Плюс Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. Украина задействовала большие дипломатические ресурсы, в частности президент Зеленский накануне саммита посетил Эр-Рияд. Многие усилия задействовали США, но убедить не удалось. Плюс одно из самых болезненных разочарований – это то, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике", – отметил Вадим Трюхан.

Поделился эксперт также своим видением возможности проведения следующего саммита осенью. По мнению Вадима Трюхана, проведение саммита осенью будет совершенно не подготовлено и может привести к еще более слабым результатам.

Эксперт убежден, что Украине нужно выходить на проведение саммита только после того, как будут достигнуты серьезные результаты на полях сражений, когда Украина сможет выступать в роли не просто уже жертвы, а выстоявшего против России государства, которое может диктовать свою волю миру, государства, которое будет иметь аргументы для того, чтобы предлагать изменение модальности глобальной системы безопасности и сможет наконец-то замахнуться на инициирование серьезной реформы ООН и Совбеза ООН.

"Пока же неоднократные посылы Зеленского во время выступлений в ООН, на международное право выглядят очень слабо. Особенно на фоне того, что РФ имеет право вето в Совбезе ООН. Фактически эти органы недееспособны, когда речь идет об урегулировании серьезных международных конфликтов, в частности, ситуации, возникшей после начатой Россией войны против Украины. Следовательно, прогнозирую, что осенью либо этот саммит не состоится, либо будет проведена какая-то узкого формата конференция, где рассмотрят один из вопросов формулы мира. При этом следует отметить, что формула мира как раз озвучивалась в очень подходящий момент, когда Украина фактически вытеснила Россию из нескольких областей, куда сначала зашла российская армия, когда Украина доминировала на полях сражений. Сейчас мы говорим о том, что Украине очень важно выстоять до конца этого года, не потерять еще больше территории. Поэтому осенью, мне кажется, будет пик противостояния на фронте, когда дойдет наконец западное оружие, когда Украине удастся истощить российские войска, но перелом еще не наступит. По-моему, раньше всего, когда можно ожидать саммита, который действительно будет благоприятный для Украины, это, как минимум, через год", – резюмировал эксперт.

Нужно набраться сил к осени

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что сейчас основная интрига будет в том, как эффективно можно потратить время до осени, а именно до ноября.

"Скорее всего, к ноябрю ориентировочно планируется выходить на новый круг переговоров. То, что Швейцария была не финальным кругом переговоров, было понятно с самого начала. Поэтому этот саммит так и называли инаугурационным или определенным учредительным. Ожидать того, что этот саммит поставит какие-то финальные точки было бесполезно", – отметила эксперт.

При этом Александра Решмедилова обращает внимание на положительные моменты от этого саммита, в частности, о помощи в энергетической сфере.

"Прозвучали также заявления по энергетической безопасности, включая атомную безопасность. Речь шла о контроле над Запорожской АЭС от Украины и МАГАТЭ. Достаточно положительны заявления США, в частности вице-президента США Камалы Харрис о том, что Америка передаст 1,5 млрд именно на восстановление энергетической инфраструктуры. Это все итоги и позитивы. И они не единственные. Многие мировые лидеры делали достаточно аргументированные и жесткие заявления. Та же премьер Италии Джорджа Мэлони, которая до этого была хозяйкой саммита G7", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что приятно, что есть консолидация вокруг Украины. Однако есть много работы до осени, чтобы найти компромисс и взаимопонимание с Китаем, Бразилией, Индией. Именно поэтому, отметила Александра Решмедилова, после саммита в Швейцарии советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан улетел в Нью-Дели.

"США пытаются найти взаимопонимание с Индией. И от того, насколько эффективен этот круг переговоров, будет сигнализировать их двусторонняя работа. Также важно найти понимание с Китаем. То, что часть стран Глобального юга не подписала финальное коммюнике – это тоже говорит о том, что есть над чем работать. Будет ли осенний финальный круг? Будет ли какой-нибудь финальный документ? И будет ли там присутствовать Россия? Обо всем этом говорить пока рано, но, я думаю, что все усилия прилагать точно будут. Вопрос в другом. Почему такие дедлайны? Они не в последнюю очередь связаны именно с предвыборными дедлайнами президента США Джо Байдена. Потому что есть предположение, что условно при тех обстоятельствах, когда Дональд Трамп победит, будут принципиально другие действия Соединенных Штатов. Поэтому есть определенная временная ограниченность. Будем надеяться, что юбилейный саммит НАТО и другие международные события будут проходить максимально эффективно. Пока можно считать, что одним из главных достижений этого саммита является то, что он вообще состоялся. Ибо было достаточно много скепсиса, что Россия может сорвать его. Среди приятных неожиданностей стало то, что присоединился и президент Аргентины, и другие мировые лидеры, участие которых было под вопросом. Достаточно масштабное событие, но точно не финальное. Поэтому сейчас главное – это набраться сил к осени", – констатировала Александра Решмедилова.

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