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Что не так с итоговым коммюнике Саммита мира: Офис президента срочно свяжется со Швейцарией

У Зеленского выясняют, что с подписями Ирака и Иордании под коммюнике Саммита мира

сегодня, 12:57
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Кравцев Сергей
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Офис президента срочно проверяет информацию о том, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил советник главы ОП Александр Бевз.

Что не так с итоговым коммюнике Саммита мира: Офис президента срочно свяжется со Швейцарией

Саммит мира. Фото: из открытых источников

17 июня Киев должен связаться со Швейцарией для уточнения списка подписантов документа, отметил он.

"Я лично присутствовал при объявлении результатов по присоединению к коммюнике, и эти страны были указаны на финальном табло в зале, где проводилась пленарная сессия. Поэтому мы не спешим с какими-либо выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились", – заявил советник.

Александр Бевз подчеркнул, что коммюнике остается открытым для присоединения стран, а Украина рассчитывает, что количество его участников будет только расти.

Также советник сообщил, что среди членов Саммита были страны, сразу заявившие Украине и Швейцарии, что не готовы присоединяться к какому-либо документу, независимо от содержания.

"Наверное, это связано со спецификой определенных политических процессов внутри этих стран. Некоторые страны прямо испытывали давление, и об этом неоднократно говорил президент, как об участии в саммите, так и о присоединении к какому-то финальному документу", – отметил советник.

Бевз уверен, что некоторые страны из присутствовавших присоединятся к документу позже.

Чиновник подчеркнул, что для Украины важно, чтобы страны G20 присоединились к мирному процессу, а их неприсоединение к коммюнике не означает, что они не станут участниками в будущем.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-op-zjasovuje-shchodo-vidlklykannja-pidpysiv-pid-komjunike-samitu-myru/32996208.html
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Ігор

сегодня, 12:03

Цирк одразу сиплеться! Так і G20 прирівнювала обох учасників юдейсько-путинського конфлікту. Вже потім намагаються якось пояснити.


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