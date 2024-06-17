Что не так с итоговым коммюнике Саммита мира: Офис президента срочно свяжется со Швейцарией

Офис президента срочно проверяет информацию о том, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил советник главы ОП Александр Бевз.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

17 июня Киев должен связаться со Швейцарией для уточнения списка подписантов документа, отметил он.

"Я лично присутствовал при объявлении результатов по присоединению к коммюнике, и эти страны были указаны на финальном табло в зале, где проводилась пленарная сессия. Поэтому мы не спешим с какими-либо выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились", – заявил советник.

Александр Бевз подчеркнул, что коммюнике остается открытым для присоединения стран, а Украина рассчитывает, что количество его участников будет только расти.

Также советник сообщил, что среди членов Саммита были страны, сразу заявившие Украине и Швейцарии, что не готовы присоединяться к какому-либо документу, независимо от содержания.

"Наверное, это связано со спецификой определенных политических процессов внутри этих стран. Некоторые страны прямо испытывали давление, и об этом неоднократно говорил президент, как об участии в саммите, так и о присоединении к какому-то финальному документу", – отметил советник.

Бевз уверен, что некоторые страны из присутствовавших присоединятся к документу позже.

Чиновник подчеркнул, что для Украины важно, чтобы страны G20 присоединились к мирному процессу, а их неприсоединение к коммюнике не означает, что они не станут участниками в будущем.

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