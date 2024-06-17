Что не так с итоговым коммюнике Саммита мира: Офис президента срочно свяжется со Швейцарией

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Кравцев Сергей
Офис президента срочно проверяет информацию о том, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Глобального саммита мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил советник главы ОП Александр Бевз.
Саммит мира. Фото: из открытых источников
17 июня Киев должен связаться со Швейцарией для уточнения списка подписантов документа, отметил он.
Александр Бевз подчеркнул, что коммюнике остается открытым для присоединения стран, а Украина рассчитывает, что количество его участников будет только расти.
Также советник сообщил, что среди членов Саммита были страны, сразу заявившие Украине и Швейцарии, что не готовы присоединяться к какому-либо документу, независимо от содержания.
Бевз уверен, что некоторые страны из присутствовавших присоединятся к документу позже.
Чиновник подчеркнул, что для Украины важно, чтобы страны G20 присоединились к мирному процессу, а их неприсоединение к коммюнике не означает, что они не станут участниками в будущем.
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Ігор
сегодня, 12:03
Цирк одразу сиплеться! Так і G20 прирівнювала обох учасників юдейсько-путинського конфлікту. Вже потім намагаються якось пояснити.