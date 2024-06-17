Страны Глобального юга не подписали коммюнике Саммита мира: СМИ узнали, что произошло

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Кравцев Сергей
Ряд стран так называемого Глобального Юга не подписали совместное коммюнике Саммита мира по войне в Украине, хотя и присутствовали. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times.
Саммит мира. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, Украине удалось заручиться поддержкой относительно своей территориальной целостности от большинства участников мероприятия. Однако Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые другие страны отказались присоединиться к подписанию совместного коммюнике, в котором указано, что "уважение к территориальной целостности и суверенитету всех государств" "будет служить основой" для завершения войны в Украине.
Отмечается, что на Саммите были представлены только три из десяти пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского. В коммюнике содержится призыв к безопасной эксплуатации оккупированной РФ Запорожской АЭС "под полным суверенным контролем Украины". Также речь идет о полном обмене военнопленными и возвращении депортированных в Россию украинцев. Упоминается и продовольственная безопасность, которую "нельзя использовать как оружие", в контексте того, что украинский экспорт продовольствия должен "обеспечиваться безопасно и свободно".
Пока остается непонятным, отмечают журналисты, как Украина собирается заручиться поддержкой остальных семи пунктов своего мирного плана, которые охватывают такие вопросы, как вывод российских войск, репарации и преследование военных преступников.
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