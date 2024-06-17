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Страны Глобального юга не подписали коммюнике Саммита мира: СМИ узнали, что произошло

Индия, Бразилия, Южная Африка, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты ответили отказом

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ряд стран так называемого Глобального Юга не подписали совместное коммюнике Саммита мира по войне в Украине, хотя и присутствовали. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times. 

Страны Глобального юга не подписали коммюнике Саммита мира: СМИ узнали, что произошло

Саммит мира. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Украине удалось заручиться поддержкой относительно своей территориальной целостности от большинства участников мероприятия. Однако Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые другие страны отказались присоединиться к подписанию совместного коммюнике, в котором указано, что "уважение к территориальной целостности и суверенитету всех государств" "будет служить основой" для завершения войны в Украине.

"В то время как явка на саммит выглядела впечатляющей для Украины, решение ключевых стран, среди которых также были Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, не поддержать документ свидетельствует о том, что Россия сохраняет свою международную экономическую силу и влияние. Россия не была приглашена на встречу. Китай, главный спонсор российской военной экономики, отказался присутствовать, ссылаясь на отсутствие Москвы", — отмечают авторы материала.

Отмечается, что на Саммите были представлены только три из десяти пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского. В коммюнике содержится призыв к безопасной эксплуатации оккупированной РФ Запорожской АЭС "под полным суверенным контролем Украины". Также речь идет о полном обмене военнопленными и возвращении депортированных в Россию украинцев. Упоминается и продовольственная безопасность, которую "нельзя использовать как оружие", в контексте того, что украинский экспорт продовольствия должен "обеспечиваться безопасно и свободно".

Пока остается непонятным, отмечают журналисты, как Украина собирается заручиться поддержкой остальных семи пунктов своего мирного плана, которые охватывают такие вопросы, как вывод российских войск, репарации и преследование военных преступников.

Читайте также на портале "Комментарии" — две страны отозвали свои подписи из совместного заявления на Саммите мира.




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