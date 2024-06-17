Две страны отозвали свои подписи из совместного заявления на Саммите мира

Во второй день Саммита мира в Швейцарии стало известно, что 80 из 93 стран, участвовавших в международном мероприятии, подписали коммюнике по итогам мирного саммита. Однако две страны две страны отменили свои подписи – Иордания и Ирак, поэтому количество подписавшихся уменьшилось до 78 участников.



15 стран отказались подписать коммюнике Саммита мира. Фото из открытых источников

15 и 16 июня в Швейцарии прошел Саммит мира, на котором рассматривались три вопроса, связанных с войной в Украине: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение украинских детей и обмен пленными. Большинство стран поддержали все три пункта, однако некоторые государства, принявшие участие в Саммите мира, не подписали совместного заявления.

16 июня Швейцария опубликовала список из 80 стран, подписавших документ. Таким образом, 13 стран отказались оставить свою подпись под коммюнике: Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Индия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Южная Африка, Саудовская Аравия и Таиланд.

Однако поздно вечером организаторы опубликовали обновленный список стран, подписавших документ по итогам Саммита мира, из которого исчезли подписи Ирака и Иордании. Причины, по которым эти две страны решили отказаться подписать совместное коммюнике, остаются неизвестными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Саммите мира выступила президент европейской страны, которую не признает Украина. Османи Вйоса заявила, что ее страна будет оказывать Украине гуманитарную и военную помощь.

Также "Комментарии" писали, что на мирном саммите в Швейцарии назвали условие, при соблюдении которого Россия сможет принять участие в следующем Саммите мира. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Россия должна хотеть мирных переговоров и уважать устав ООН.