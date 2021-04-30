В Минздраве готовят представление для созыва Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы рассмотреть вопрос о переводе Киевской и Николаевской областей из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко во время брифинга, передает информационное агентство "УНИАН".

Еще две области могут покинуть "красную зону" карантина с 1 мая - фото из открытых источников

Он также отметил, что с завтрашнего дня в "красной зоне" останутся семь регионов.

"В одной из областей загруженность коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя 65%", — добавил Виктор Ляшко.

К слову, на данный момент "красными" остаются Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Украины сообщил, что по состоянию на 30 апреля коронавирусом инфицировалось 10 072 человека. При этом смогли побороть заболевание 20 192 граждан, что является рекордным значением с начала коронавирусной пандемии. Ранее наибольшее количество выздоровевших (20 062) зафиксировали 28 апреля.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что американское издание Bloomberg обнародовало список наиболее безопасных и стойких к коронавирусной пандемии стран. Данный рейтинг составляли с учетом индекса заражаемости, смертности в результате коронавируса, количества тестирований и процент выявления заболевания, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий.













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