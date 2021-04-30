logo
Русский Українська

BTC/USD

58220.81

ETH/USD

2835.27

LTC/USD

273.44

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Еще две области могут покинуть "красную зону" карантина с 1 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще две области могут покинуть "красную зону" карантина с 1 мая

Таким образом "красными" останутся семь областей

30 апреля 2021, 11:49
Автор:

Елизавета Черных

В Минздраве готовят представление для созыва Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы рассмотреть вопрос о переводе Киевской и Николаевской областей из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко во время брифинга, передает информационное агентство "УНИАН". 

Еще две области могут покинуть "красную зону" карантина с 1 мая

Еще две области могут покинуть "красную зону" карантина с 1 мая - фото из открытых источников

Он также отметил, что с завтрашнего дня в "красной зоне" останутся семь регионов. 

"В одной из областей загруженность коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя 65%", — добавил Виктор Ляшко. 

К слову, на данный момент "красными" остаются Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Украины сообщил, что по состоянию на 30 апреля коронавирусом инфицировалось 10 072 человека. При этом смогли побороть заболевание 20 192 граждан, что является рекордным значением с начала коронавирусной пандемии. Ранее наибольшее количество выздоровевших (20 062) зафиксировали 28 апреля. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что американское издание Bloomberg обнародовало список наиболее безопасных и стойких к коронавирусной пандемии стран. Данный рейтинг составляли с учетом индекса заражаемости, смертности в результате коронавируса, количества тестирований и процент выявления заболевания, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/society/eshche-dve-oblasti-mogut-vyyti-iz-krasnoy-zony-karantina-s-1-maya-novosti-ukrainy-11406634.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ