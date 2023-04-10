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ЕС не спешит вводить новые санкции против Беларуси: в чем причина

Ряд стран хотят отменить уже введенные ограничения

сегодня, 17:55 comments1938
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Автор:

Кравцев Сергей

Работа над новыми санкциями Евросоюза против Беларуси пока не продвигается, поскольку несколько стран хотят отменить уже введенные ограничения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на PAP.

ЕС не спешит вводить новые санкции против Беларуси: в чем причина

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Как говорится в материале, некоторые западноевропейские страны блокируют введение новых ограничений. Они хотят, чтобы принятие новых санкций против Беларуси сопровождалось отменой запрета на импорт белорусского калийного сырья, которое используют для производства удобрений.


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В PAP уточняют, что власти стран, которые хотят отменить часть ограничений против Беларуси, оправдывают свое желание "обеспечением продовольственной безопасности" в условиях войны России против Украины. При этом Польша и страны Балтии выступили против таких намерений.

По данным СМИ, Швеция, которая сейчас председательствует в ЕС и отвечает за переговоры по вопросу санкций, не пытается быстро найти компромисс.

"Мы не согласны с тем, что синхронизация белорусских санкций с российскими одновременно означает снятие ограничений с нашего основного экспортного продукта, которым является белорусский калий. Мы хотим новых санкций, но не ценой отмены тех, которые были приняты ранее", — заявил PAP постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

Отметим, Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне будет в течение этой недели устранять "слабые места" санкций против россии, чтобы предотвратить способы их обхода. Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора. Не исключено, что они могут коснуться нефти, газа и атомной отрасли. С "атомными" санкциями, впрочем, есть серьезные пробуксовки, прежде всего, со стороны Венгрии, Франции и Болгарии. Какие ожидания от новых санкционных решений со стороны Запада? Куда и как надо бить, чтобы быстрее положить российскую экономику и, соответственно, военную машину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1559262%2Cprace-nad-sankcjami-ue-wobec-bialorusi-utknely-w-martwym-punkcie
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