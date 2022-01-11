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еПоддержка: деньги за вакцинацию будут платить и детям

Тысячу гривен за полный курс вакцинации в 2022 году смогут получить подростки от 12 до 18 лет

сегодня, 09:27
Автор:

Людмила Слободенюк
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В правительстве заговорили о расширении программы еПоддержка. Так, в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал разработку нового проекта. В настоящее время чиновники готовят  программу для вакцинированных детей — от 12 до 18 лет. Об этом передает портал "Комментарии".

еПоддержка: деньги за вакцинацию будут платить и детям

еПоддержка - тысяча гривен детям от 12 до 18 лет. Фото из открытых источников

"Это еще один повод вакцинироваться не только самим, но и вакцинировать детей. Собственные деньги на покупку книг, кино или концертов – приятный бонус от государства для молодого поколения сознательных украинцев", — написал Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Также Ткаченко анонсировал еще одно нововведение – вскоре правительство предложит украинцам механизм получения выплаты тысячи гривен за полный курс вакцинации без приложения "ДИЯ". Офлайн-формат готовят для той категории граждан, у которых нет современных смартфонов.

Добавим, что украинцы уже потратили более 1 млрд гривен за три недели действия программы. Выплатило государство уже около 6,4 млрд грн. Больше всего украинцы потратили на книги — это 361 млн грн, на кинотеатры 300 млн грн, театры, концерты и развлекательные услуги — 138 млн грн. Между тем в "Укрзалізныця" сообщили, что за этот период украинцы приобрели на средства программы 326 тыс. железнодорожных билетов на сумму более 131 млн грн. Средний чек одной транзакции составил 403 грн.

Напомним, со второй половины января 2022 года те, кто старше 60 лет, смогут покупать за средства этой программы медикаменты.

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Источник: https://society.comments.ua/ru/news/medicine/u-pfizer-rozpovili-koli-bude-gotova-universalna-vakcina-proti-omikronu-691724.html
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Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/1100
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