Эксперт рассказал, для чего судья Чаус нужен на Банковой

Украинского судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, обнаружили в Украине. Он оказался в селе Мазуровка, что в Винницкой области. После этого он был задержан правоохранителями. В Национальном антикоррупционном бюро требуют передать Чауса детективам.

Николай Чаус - фото из открытых источников

Политический обозреватель Павел Нусс считает, что вся история с похищением его в Молдове и внезапным появлением сегодня в Винницкой области — это ничто иное, как охота Банковой за нужным для них человеком, который своими показаниями смог бы дискредитировать того или иного неудобного президенту Владимиру Зеленскому политического оппонента.

У эксперта нет никаких сомнений, что именно для этого Николай Чаус и нужен Банковой.

"Следовательно, любые дальнейшие заявления Чауса будут заявлениями человека, который находился и находится под дичайшим психологическим давлением, которому, по информации СМИ, угрожают даже физической ликвидацией. Похитили один раз — могут похитить и во второй раз, а могут и убить. Не нужно быть специалистом, чтобы определить тот факт, что Чаус панически боится за свою жизнь и готов оговорить кого угодно", — подытожил Павел Нусс.

Ранее портал "Комментарии" писал, что скандальный бывший судья Николай Чаус, которого обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов, в 2016 году был объявлен в международный розыск. С того же года скрывался в Молдове, где поясняли, что экстрадиция беглого судьи в Украину затягивается, потому, что в Молдове проходит реформа судебной системы. А 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Николая Чауса.

Сам Чаус записывал видеоролик, в котором лично сообщал о собственном самочувствии и ближайших планах. Во время своей речи Чаус уверял, что с ним все в порядке, даже подшучивая над присутствием всех конечностей и челюсти.









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