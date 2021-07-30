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Эксперт рассказал, для чего судья Чаус нужен на Банковой

3 апреля 2021 года стало известно о похищении судьи Николая Чауса, сегодня его нашли в Винницкой области

сегодня, 19:11
Автор:

Елизавета Черных

Украинского судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, обнаружили в Украине. Он оказался в селе Мазуровка, что в Винницкой области. После этого он был задержан правоохранителями. В Национальном антикоррупционном бюро требуют передать Чауса детективам. 

Эксперт рассказал, для чего судья Чаус нужен на Банковой

Николай Чаус - фото из открытых источников

Политический обозреватель Павел Нусс считает, что вся история с похищением его в Молдове и внезапным появлением сегодня в Винницкой области — это ничто иное, как охота Банковой за нужным для них человеком, который своими показаниями смог бы дискредитировать того или иного неудобного президенту Владимиру Зеленскому политического оппонента.

У эксперта нет никаких сомнений, что именно для этого Николай Чаус и нужен Банковой. 

"Следовательно, любые дальнейшие заявления Чауса будут заявлениями человека, который находился и находится под дичайшим психологическим давлением, которому, по информации СМИ, угрожают даже физической ликвидацией. Похитили один раз — могут похитить и во второй раз, а могут и убить. Не нужно быть специалистом, чтобы определить тот факт, что Чаус панически боится за свою жизнь и готов оговорить кого угодно", — подытожил Павел Нусс. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что скандальный бывший судья Николай Чаус, которого обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов, в 2016 году был объявлен в международный розыск. С того же года скрывался в Молдове, где поясняли, что экстрадиция беглого судьи в Украину затягивается, потому, что в Молдове проходит реформа судебной системы. А 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Николая Чауса. 

Сам Чаус записывал видеоролик, в котором лично сообщал о собственном самочувствии и ближайших планах. Во время своей речи Чаус уверял, что с ним все в порядке, даже подшучивая над присутствием всех конечностей и челюсти.




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Источник: https://comments.ua/
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