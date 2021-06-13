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Елизавета Черных
Председатель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление нашего государства в Североатлантический Альянс (НАТО). Он выразил желание, чтобы страны блока как можно скорее достигли согласия в этом вопросе. Кроме того, завтра, 14 июня, должен состояться саммит НАТО.
Эксперт оценил перспективы Украины вступить в НАТО - фото из открытых источников
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич, комментируя евроатлантические перспективы нашей страны, которую на саммит не пригласили, призывает сопоставить имеющиеся факты.
При этом он прогнозирует заявления членов Альянса в стиле: мы ценим евроатлантические устремления Украины, с оптимизмом смотрим в светлое будущее страны, напоминаем о необходимости реформ.
Он подчеркивает, что у НАТО есть и внутренние проблемы. Те же конфликтные отношения с Турцией, та же конфронтация между США и Германией, в том числе в ракурсе "Северного потока-2". Ослабление Штатами санкционного давления на этот проект связано, по мнению Игоря Тышкевича, с нежеланием Штатов иметь еще одну зону конфликта внутри НАТО.
"Мы также имеем завершение эры Меркель, переосмысление деятельности НАТО в ряде стран. В том числе — выход из Афганистана, где власть опять переходит к талибам. В том числе — решение Франции о выводе войск из Субсахарской Африки (к югу от Сахары). Проблемы в Ливии, необходимость выработки новой стратегии в отношении Китая и РФ, — перечисляет аналитик.
С точки зрения внутренней организации, геополитических решений переговоры будут сложными. Но возможны достаточно гармоничные решения хотя бы в виде заявлений. Украина могла бы стать частью этих процессов, если бы мы имели четко очерченные перспективы, тактические цели и планы. Но, увы, на этом этапе мы имеем лишь общее направление, закрепленное в Конституции, и желание получить ПДЧ. На мой взгляд, это скорее перечень желаний, а не того, что мы готовы сделать, чем мы можем быть полезны для Альянса. А именно это было и есть ключевым".
Ранее портал "Комментарии" писал, какой будет новая стратегия НАТО.
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