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Эксперт оценил перспективы Украины вступить в НАТО

По мнению Игоря Тышкевича, вероятность консенсусного решения касательно Украины – нулевая

13 июня 2021, 22:00
Автор:

Елизавета Черных

Председатель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление нашего государства в Североатлантический Альянс (НАТО). Он выразил желание, чтобы страны блока как можно скорее достигли согласия в этом вопросе. Кроме того, завтра, 14 июня, должен состояться саммит НАТО. 

Эксперт оценил перспективы Украины вступить в НАТО

Эксперт оценил перспективы Украины вступить в НАТО - фото из открытых источников

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич, комментируя евроатлантические перспективы нашей страны, которую на саммит не пригласили, призывает сопоставить имеющиеся факты.

"Первый — в НАТО принимают решения консенсусом. Вспомним позицию той же Венгрии блокировать все прямые контакты, направленные на усиление коммуникации НАТО-Украина, пока не будет разрешен ряд конфликтных моментов вокруг Закарпатья. В том числе, языковых. Догадайтесь, как проголосует Венгрия? 
Есть еще Германия, глава МИД которой недавно отрицательно высказался о перспективах продажи оружия Украине. Потому что Германия не хочет злить РФ, с которой у нее есть определенные экономические отношения. А Путин четко заявил о "красных линиях" в ракурсе Украины и НАТО.
То есть, имеем как минимум два голоса, которые будут "против". И, скорее всего, таких голосов еще больше. Потому вероятность консенсусного решения по Украине – нулевая", — уверен Игорь Тышкевич.

При этом он прогнозирует заявления членов Альянса в стиле: мы ценим евроатлантические устремления Украины, с оптимизмом смотрим в светлое будущее страны, напоминаем о необходимости реформ.

Он подчеркивает, что у НАТО есть и внутренние проблемы. Те же конфликтные отношения с Турцией, та же конфронтация между США и Германией, в том числе в ракурсе "Северного потока-2". Ослабление Штатами санкционного давления на этот проект связано, по мнению Игоря Тышкевича, с нежеланием Штатов иметь еще одну зону конфликта внутри НАТО.

"Мы также имеем завершение эры Меркель, переосмысление деятельности НАТО в ряде стран. В том числе — выход из Афганистана, где власть опять переходит к талибам. В том числе — решение Франции о выводе войск из Субсахарской Африки (к югу от Сахары). Проблемы в Ливии, необходимость выработки новой стратегии в отношении Китая и РФ, — перечисляет аналитик.

С точки зрения внутренней организации, геополитических решений переговоры будут сложными. Но возможны достаточно гармоничные решения хотя бы в виде заявлений. Украина могла бы стать частью этих процессов, если бы мы имели четко очерченные перспективы, тактические цели и планы. Но, увы, на этом этапе мы имеем лишь общее направление, закрепленное в Конституции, и желание получить ПДЧ. На мой взгляд, это скорее перечень желаний, а не того, что мы готовы сделать, чем мы можем быть полезны для Альянса. А именно это было и есть ключевым".

Ранее портал "Комментарии" писал, какой будет новая стратегия НАТО. 


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Источник: https://society.comments.ua/news/developments/gryaduschiy-sammit-nato-kakih-rezonansnyh-resheniy-ozhidat-678568.html
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