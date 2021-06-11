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Какой будет новая стратегия НАТО

Впервые за 10 лет НАТО изменит свою стратегию

сегодня, 14:16
Автор:

Данило Матюха

В НАТО планируют утвердить новую стратегическую концепцию на саммите, который состоится 14 июня 2021 года в Брюсселе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Какой будет новая стратегия НАТО

НАТО - фото из открытых источников

По информации журналистов, лидеры стран НАТО обратятся к генеральному секретарю с официальной просьбой руководить процессом разработки следующей стратегической концепции альянса.

"Нынешняя стратегическая концепция НАТО была согласована в 2010 году и хорошо послужила НАТО. Однако за последнее десятилетие мир коренным образом изменился. Именно поэтому пришло время адаптировать НАТО к все более конкурентной и непредсказуемой обстановки в сфере безопасности", — говорится в документах Североатлантического альянса.

В документах организации также отмечается, что лидеры стран НАТО проводят встречу в Брюсселе в решающий момент для Североатлантического союза и для коллективной безопасности.

"В эпоху геополитической конкуренции союзники активизируют свою деятельность в ответ на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. К ним относятся модель агрессивного поведения России, терроризм, кибернападения и разрушительные технологии, подъем Китая и последствия изменения климата для безопасности", — подчеркивают в организации.

Напомним, несмотря на то, что Украину не пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, отношение Североатлантического Альянса к нашей стране не изменилось. О том, чего ждать Украине после саммита, изданию "Комментарии" спрогнозировал политический эксперт Вадим Трюхан. Детали в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, что одна из основных причин, из-за чего вступление Украины в НАТО пока невозможно, по словам политолога Николая Мельника, заключается в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/749595.html
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