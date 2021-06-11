Какой будет новая стратегия НАТО

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Данило Матюха
В НАТО планируют утвердить новую стратегическую концепцию на саммите, который состоится 14 июня 2021 года в Брюсселе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
НАТО - фото из открытых источников
По информации журналистов, лидеры стран НАТО обратятся к генеральному секретарю с официальной просьбой руководить процессом разработки следующей стратегической концепции альянса.
В документах организации также отмечается, что лидеры стран НАТО проводят встречу в Брюсселе в решающий момент для Североатлантического союза и для коллективной безопасности.
Напомним, несмотря на то, что Украину не пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, отношение Североатлантического Альянса к нашей стране не изменилось. О том, чего ждать Украине после саммита, изданию "Комментарии" спрогнозировал политический эксперт Вадим Трюхан. Детали в нашем материале.
Ранее "Комментарии" сообщали, что одна из основных причин, из-за чего вступление Украины в НАТО пока невозможно, по словам политолога Николая Мельника, заключается в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией.
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