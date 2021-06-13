Руководитель ОП сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

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Елизавета Черных
Председатель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление нашего государства в Североатлантический Альянс (НАТО). Он выразил желание, чтобы страны блока как можно скорее достигли согласия в данном вопросе. Об этом глава ОП рассказал в интервью газете la Repubblica, пишет "РБК-Украина".
Андрей Ермак - фото из открытых источников
Ермак также вспомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что украинцы сейчас находятся в опасности и нуждаются в помощи.
Руководитель Офиса президента также отметил, что Украина имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены НАТО". Теперь наша страна ожидает конкретных и активных действий со стороны Альянса.
Напомним, несмотря на то, что Украину не пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, отношение Североатлантического Альянса к нашей стране не изменилось. О том, чего ждать Украине после саммита, изданию "Комментарии" спрогнозировал политический эксперт Вадим Трюхан.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что одна из основных причин, из-за чего вступление Украины в НАТО пока невозможно, по словам политолога Николая Мельника, заключается в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией. Эксперт также напомнил, что для принятия в НАТО нужно коллективное решение всех членов Альянса.
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Сергей
сегодня, 13:54
ермак долбоеб если считает, что банановая республика, которой правят вороватые недоумки нужна в НАТО))) О зеленом говне я вообще молчу, там мозгов похоже никогда и не было. Он как кукла Петрушка которой в жопу руку засунули...