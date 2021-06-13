Руководитель ОП сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Председатель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление нашего государства в Североатлантический Альянс (НАТО). Он выразил желание, чтобы страны блока как можно скорее достигли согласия в данном вопросе. Об этом глава ОП рассказал в интервью газете la Repubblica, пишет "РБК-Украина".

Андрей Ермак - фото из открытых источников

Ермак также вспомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что украинцы сейчас находятся в опасности и нуждаются в помощи.

"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них", — заявил Ермак.

Руководитель Офиса президента также отметил, что Украина имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены НАТО". Теперь наша страна ожидает конкретных и активных действий со стороны Альянса.

Напомним, несмотря на то, что Украину не пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, отношение Североатлантического Альянса к нашей стране не изменилось. О том, чего ждать Украине после саммита, изданию "Комментарии" спрогнозировал политический эксперт Вадим Трюхан.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что одна из основных причин, из-за чего вступление Украины в НАТО пока невозможно, по словам политолога Николая Мельника, заключается в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией. Эксперт также напомнил, что для принятия в НАТО нужно коллективное решение всех членов Альянса.





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