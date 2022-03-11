Экономика начинает работать на оборону: к чему готовиться украинцам после заявления Резникова

Украина победит Россию, только если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны, заявил глава Минобороны Алексей Резников. Он также пояснил, как именно теперь будет работать украинская экономика. В частности, что в Центральной и Западной Украине развернут дополнительные производственные площадки, которые будут работать для сферы обороны, что часть мощностей перенесут на гражданские предприятия, находящиеся вне зоны риска, что будут действовать программы прямой поддержки людей. Как оцениваете заявления министра? Что власть должна еще сделать, чтобы экономика в это страшное время не остановилась? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Учитывая возросшие риски, государство должно помочь предприятиям с финансовыми ресурсами

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает подобное заявление правильным, хоть явно запоздалым.

"Уже более двух недель идет война – и лишь сейчас правительство начинает рассматривать вопрос касательно переноса отдельных предприятий на запад страны, подальше от боевых действий. Отмечу, что это должно касаться только тех территорий, где существует реальная угроза уничтожения этих предприятий. Потому что возникает много вопросов касательно того, как организовать такого рода передислокацию, каким образом перемещать оборудование, хватит ли помещений, которые находятся на Западе Украины и отвечают необходимым требованиям, чтобы это оборудование работало? Есть и проблема рабочих рук, – подчеркивает эксперт. – Много мужчин мобилизованы или находятся в территориальной обороне. Хватит ли персонала, чтобы предприятия, которые намерены эвакуировать, заработали на новом месте?".

По словам Ильи Несходовского, переход экономики к новым условиям работы, в рамках войны, – это не только перенос тех или иных предприятий из зоны боевых действий. Важно также, чтобы государство максимально содействовало работе всех видов бизнеса. Чтобы они имели возможность это делать, даже находясь в зоне, далекой от спокойствия.

"Ведь усложнились логистические связи. Поставки сырья, комплектующих, поставки продукции к потребителю, реализация. Насколько это безопасно? Насколько те или иные виды продукции сейчас востребованы? У многих сейчас – финансовые сложности. Люди сменили свои предпочтения, сделали приоритет на чем-то другом, чем ранее. Финансовые проблемы и у самих предприятий, – отмечает эксперт. – Платежи усложнены. Как делать расчеты? Ведь может случиться так, что предприятие изготовит продукцию доставит ее к некому месту назначения, но не получит за нее оплату. И тогда не хватит средств, чтобы купить сырье для дальнейшего производства".

Учитывая возросшие риски, государство должно помочь предприятиям с финансовыми ресурсами. Уверен Илья Несходовский. Чтобы бизнес, к примеру, мог брать кредиты без процентов (проценты банкам могла бы компенсировать держава), получив возможность рассчитываться с потребителями, выплачивать своевременно зарплату.

"Таких шагов со стороны правительства пока, увы, пока не видно, – считает эксперт. – Как не видно и кардинальных действий по смене системы налогообложения. Точечные меры есть, но их явно мало. То же выделение 6,5 тысяч гривен касается лишь тех, кто потерял работу или вынужденно приостановил ее. Это социальная поддержка, но не поддержка работающего бизнеса, которая также необходима! Следует менять систему налогообложения, возможно, снижать какие-то налоги, чтобы бизнес имел возможность работать".

Еще одним вызовом Илья Несходовский называет ситуацию с реестрами.

"Есть проблемы с регистрацией налоговых накладных, с получением соответствующих выписок, с проведением прочих операций. Государство должно обеспечить надежную систему получения данных, работу реестров, – акцентирует эксперт. – Учитывая то, что всё это не должно попасть в руки агрессора, чтобы тот не имел возможности вмешаться в работу этих реестров, как-то их повредить. Резюмируя: шаги, которые делаются сейчас – необходимы, но далеко не достаточны, чтобы обеспечить перевод украинской экономики на военные рельсы, чтобы она продолжала работать, обеспечивая поступления в госбюджет".

Чем экономика эффективнее и производительнее, тем скорее наши войны смогут победить и изгнать из страны врага

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин уверен, что министр обороны говорит верно, называя экономику – основой, базисом, опорой для армии.

"Чем экономика эффективнее и производительнее, тем скорее наши войны смогут победить и изгнать из страны врага. Мобилизационная экономика – термин, введенный американским экономистом Сеймуром Харрисом. И он четко отвечает на стоящую перед нами базовую ЗАДАЧУ – временная сознательная концентрация практически всех усилий общества на помощь украинской армии", – отмечает эксперт.

Это, продолжает он, выражается в высоком уровне мобилизации ресурсов (трудовых, производственных, логистических) и их директивном перераспределении на особые стратегические направления (военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, аграрный и транспортные сектора, система образования).

"Особенностями новой модели станут рациональное распределения предметов первой необходимости, критический список товаров (продовольствие, топливо), максимально вовлечение гражданских компаний и предприятий в производство военной продукции и нужд обороны. Помощь цивилизованного мира, уже сегодня предоставляющего Украине около 20 млрд долларов помощи, является достаточным финансовым фундаментом для трансформации национальной экономики на нужды обороны", – резюмирует Вячеслав Черкашин.

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