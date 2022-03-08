Война и бизнес: что так и не так с помощью от украинской власти

Во исполнение поручения президента Владимира Зеленского правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны.

Война и бизнес (фото из открытых источников)

Среди таких мер: освобождение ФЛП (ФОП) I и II групп от ЕСВ; осовобождение ФЛП III группы и предприятий от ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ВСУ, терробороны и т.п.; создание спецпакета помощи как гражданам, так и бизнесу; разрешение не платить налог на землю, а также аренду за землю гос- и коммунсобственности на территориях, где сейчас ведутся бои; отсрочка уплаты налогов для всех предприятий, которые не смогут себе позволить такие платежи.

Как оцениваете принятые решения? Какие еще шаги можно (нужно) сделать для поддержки украинского бизнеса в это сложнейшее время?

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат считает, что особой поддержкой озвученные меры считать не стоит. И поясняет – почему.

"В правительстве уверяют, что намерены освободить предприятия и ФЛП третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды ВСУ. Но основная часть рабочих мест создается юридическими лицами (ООО). На сегодняшний день, порядка 70% бизнеса остановили свою работу, и предприятия физически не могут создавать и продавать свой продукт. При этом, на большинстве компаний продолжают числиться нанятые работники, из которых лишь некоторая часть были призваны в ряды ВСУ или ТРО", – отмечает эксперт.

Комментируя откладывание уплаты налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить, Андрей Гарнат подчеркнул:

"В сложившемся положении, когда большая часть компаний не только не может продолжать свою деятельность, но и не может полноценно рассчитаться по обязательствам начисления в фонд оплаты труда, чудом сгенерированная прибыль должна полностью остаться на счету предприятий, для устранения кассовых разрывов и формирования фонда восстановления/развития".

Эксперт плюсует властям за то, что у них хватило ума отсрочить введение РРО, отменить все меры рыночного и потребительского надзора и установить мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.

Что касается "пакета поддержки", то он, акцентирует эксперт, проходит под временным ограничением – "на время военного положения и в течение 1 года после".

"Но после окончания военных действий бизнесу для восстановления потребуется не менее 2-5 лет. И это при условии грамотно сформированного благоприятного бизнес климата и реальной эффективной поддержки как фискальными так и монетарными инструментами, – считает Андрей Гарнат. – Накатит социальная проблема, которая уже коснулась большинство граждан Украины – безработица и критическое падение покупательной способности вследствие утраты источников дохода. А значит, основной принцип – создавать рабочие места должно стать выгодно и с минимальными издержками по администрированию".

По мнению эксперта, для того, что бы экономика действительно смогла подняться ускоренными темпами, следует предпринять следующие шаги:

1. Определить порог оборота (требуется расчёт) до 50 млн грн в год, до которого бизнес, независимо от формы собственности, полностью освобождается от уплаты НДС и совокупных издержек на фонд оплаты труда. Остается налог на прибыль, который уплачивается по кассовому принципу. Через год это меняется на налог на выведенный капитал. Соответственно, избавляемся от отчетности.

2. Импортная пошлина и НДС на ввоз оборудования в Украину – 0 (ноль).

3. Устанавливается верхняя планка зарплаты госслужащих. Она не должна превышать пятикратной средней з/п в стране, с ежегодной индексацией в зависимости от роста в стране средней з/п.

4. Ликвидация пенсионного фонда и социальных фондов и создание единого реестра, где получатель соцпомощи регистрирует с верификацией банком, на карту которого будет перечисляться помощь.

5. Ликвидация налоговой милиции, отдела "К" СБУ, экономических подразделений МВД, трудовой, экологической инспекций ГСЧС. Вновь созданное БЭБ переключается на контроль исключительно госслужащих и госструктур.

6. Лес и ископаемые ресурсы, добытые в Украине, остаются и продаются в Украине по ценам рынка Украины.

7. Открытие госбанками кредитной линии для малого и среднего бизнеса по принципу подача бизнес плана (без требования о реальном обеспечении и финансовых результатах предыдущих периодов).

"Действие особых условий – 3 года, начиная с момента публикации закона, с возможностью последующего продления, с привязкой к индикаторам: динамика роста ВВП и средняя зарплата. А для того, что бы достичь максимального роста – экономического скачка, необходимо создать условия для перевода экономики на инновативные рельсы. И это отдельная важная тема", – констатирует Андрей Гарнат.

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь размышляет так:

"Сложные времена требуют принятия только правильных решений. Нельзя принимать половинчатые или неправильные. Так что решение правительства по поддержке бизнеса – логичное, понятное. Оно бы и так работало, по умолчанию. Но правительство зафиксировало его соответствующим распоряжением".

Пакет принятых мер Руслан Соболь оценивает позитивно.

"Его бы да в мирное время! Мы бы тогда серьезно стартанули в плане экономики, мощно добавили, – уверен он. – Но – есть как есть".

Инициативой, которая заслуживает особого внимания, эксперт называет решение властей о выплате 6,5 тысяч грн ежемесячно всем предпринимателям и наемным сотрудникам, которые находятся в зоне боевых действий и не могут вести работу, учитывая создавшуюся ситуацию.

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что в военное время все потуги обанкротившегося экономического блока выглядят комично.

"Пока страна в огне отстаивает своё право на существование, премьер-министр призывает создавать свободные экономические зоны. Недавно он призывал всех губернаторов создавать предприятия с миллионами рабочих мест. Это говорит о полном несоответствии Шмыгаля занимаемой должности, – уверен эксперт. – О полной оторванности от жизни и непонимании, что же мотивирует предпринимателя создавать бизнес. Этот Кабмин пальцем не пошевелил для создания комфортных бизнес-условий. А Гетманцев (Даниил Гетманцев – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, один из адептов усиления фискализации – прим. ред.) и вовсе столкнул нашу страну на три пункта ниже в рейтинге экономической свободы. Это – настоящее вредительство. Как и то, что за 8 лет войны ни Кабмин, ни Укроборонпром не смогли организовать такого простого производства как пошив бронежилетов. О каких тогда сложных вооружениях мы можем говорить?!"

По словам Павла Себастьяновича, меры, предлагаемые правительством, такие как отмена уплаты ЕСВ для ФОПов – это курам на смех.

"Нужно переводить экономику на военные рельсы. Это отмена любых налогов, любой отчетности, любой регистрации. Нужно только взимать плату за пользование денежной инфраструктурой. Тот, кто работает, будет платить. Тот, кто остановился из-за обстрелов или потери работников, должен иметь период восстановления без необходимости доказывать, что он остановился, – поясняет эксперт. – Плата за пользование денежной инфраструктурой – и всё. Это может быть 4-6% от платежа. Вот, что надо сделать. Но нынешнее правительство на это не способно! Такому правительству нельзя доверять никакой план Маршалла (программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенная в 1947 году американским госсекретарем Джорджем К. Маршаллом и вступившая в действие в апреле 1948-го – прим. ред.) – всё разворуют, всё засобатируют, всё испортят. Необходимо срочно менять в правительстве экономический блок! Иначе не выстоим. Запад тоже бесконечно поставлять снаряды не будет. Нужно начинать производить их самим".

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