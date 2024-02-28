Двое уклонистов пытались бежать из Украины в Германию на велосипедах

Польские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вблизи пункта пропуска "Шегини — Медика" на велосипедах. Мужчины объяснили свои действия тем, что хотят уехать из Украины в Германию и попасть в США.



В Польше задержаны двое украинцев при пересечении границы на велосипеде. Фото из открытых источников

Двое уклонистов не знали, что преодолевая на велосипедах сложную местность в попытке незаконно пересечь польско-украинскую границу за ними пристально следят камеры пограничников. Через несколько минут после пересечения границы Польши возле них появился патрульный наряд.

После проверки документов польские пограничники установили, что это двое граждан Украины в возрасте 25 и 35 лет. В ходе допроса они объяснили пограничникам Польши, что планировали из Украины доехать на велосипедах в Германию и найти временную работу. Конечным местом прибытия мужчин должны были стать США. Они ожидали, что в Германии заработают деньги и получат американские визы.

После задержания в Польше и объяснений пограничникам, двое мужчин были оштрафованы и депортированы в Украину

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пограничники сделали предупреждение и назвали неожиданную опасность для уклонистов. Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео с камер на границе, зафиксировавших стаи волков. По словам работников ГПСУ, волки могут представлять дополнительную опасность при попытке незаконного пересечения границы.

Также "Комментарии" писали, что в ООН объяснили, может ли Украина мобилизовать украинских беженцев из-за границы. По словам верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе, Украина имеет полное право на мобилизацию находящихся за рубежом беженцев. Однако комиссар ООН подчеркнул, что беженцы могут отказаться от службы.