Дожди продолжаются: синоптик рассказала, когда вернется тепло

Нынешний июнь не слишком напоминает привычное для многих летнее время. Как долго еще украинцев будут "терроризировать" дожди и прохлада, рассказала известная синоптик Наталка Диденко в личном Telegram-канале.



В пятницу, 4 июня, на большей части Украины сохранится дождевая погода. Фото из открытых источников

По словам Диденко, на территории Украины сейчас бушует циклон, пришедший с Приазовья. Именно он контролирует обилие осадков и снижение температуры. Действие циклона начнет понемногу ослабевать уже с пятницы, 4 июня, что, впрочем, не означает прекращение дождей в одночасье.

Перед выходными осадков следует ожидать жителям южных и восточных областей. Также небольшие дожди могут пройти в отдельных центральных и северных регионах.

Однако на Западе и практически всем Севере 4 июня должно быть сухо.

Насчет температурного уровня прогноз Наталки Диденко весьма благоприятный. Пока дождевая погода будет понемногу отступать из Украины, тепло — наоборот, вернется.

В среднем по Украине температура воздуха прогреется от +17 до +22°С. Хотя в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму можно ожидать +14…+19 градусов.

Кроме регулярных дождей полноценному возвращению тепла на территорию нашей страны будет мешать весьма свежий северо-восточный ветер. Местами могут быть даже шквалы, предупреждает синоптик.

Отметим, что для жителей столицы Диденко прогнозирует относительно спокойную в погодном плане пятницу. Особых осадков не ожидается, а температура воздуха ожидается в районе +20°С.

В ближайшие дни, по заверениям синоптика, в Украине будет относительно тепло. Дожди по-прежнему задержатся в отдельных регионах страны.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз для украинцев делают метеорологи на весь предстоящий июнь.

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