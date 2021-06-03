Дожди продолжаются: синоптик рассказала, когда вернется тепло

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Вечканова Елена
Нынешний июнь не
слишком напоминает привычное для многих летнее время. Как долго еще украинцев будут
"терроризировать" дожди и прохлада, рассказала известная синоптик Наталка Диденко
в личном Telegram-канале.
В пятницу, 4 июня, на большей части Украины сохранится дождевая погода. Фото из открытых источников
По словам
Диденко, на территории Украины сейчас бушует циклон, пришедший с Приазовья.
Именно он контролирует обилие осадков и снижение температуры. Действие циклона
начнет понемногу ослабевать уже с пятницы, 4 июня, что, впрочем, не означает
прекращение дождей в одночасье.
Перед выходными
осадков следует ожидать жителям южных и восточных областей. Также небольшие
дожди могут пройти в отдельных центральных и северных регионах.
Однако на Западе
и практически всем Севере 4 июня должно быть сухо.
Насчет
температурного уровня прогноз Наталки Диденко весьма благоприятный. Пока дождевая
погода будет понемногу отступать из Украины, тепло — наоборот, вернется.
В среднем по
Украине температура воздуха прогреется от +17 до +22°С. Хотя в Запорожской,
Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму можно ожидать +14…+19 градусов.
Кроме регулярных
дождей полноценному возвращению тепла на территорию нашей страны будет мешать
весьма свежий северо-восточный ветер. Местами могут быть даже шквалы,
предупреждает синоптик.
Отметим, что для
жителей столицы Диденко прогнозирует относительно спокойную в погодном плане
пятницу. Особых осадков не ожидается, а температура воздуха ожидается в районе
+20°С.
В ближайшие дни,
по заверениям синоптика, в Украине будет относительно тепло. Дожди по-прежнему
задержатся в отдельных регионах страны.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой погодный прогноз для украинцев делают метеорологи на весь предстоящий июнь.
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