Дожди и местами мокрый снег: погода в Украине на сегодня

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Светлана Шкурупий
Ноябрь уже полностью вступает в своим права, поэтому во всех областях Украины погода будет прохладной, в некоторых регионах ожидается мокрый снег.
фото из открытых источников
Согласно Укргидрометцентру, жителям Черниговской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областей лучше взять с собой зонтик, потому что возможны дожди. В Сумской области ожидается дождь и мокрый снег, а в Харькове — он уже выпал, ночью там прогнозируют заморозки.
Теплее всего на западе и юге Украины, там температура поднимется до +7...+9 градусов, а холоднее всего - в восточных областях страны, там +2, ночью ожидается мороз.
В столице Украины сегодня ожидается слабый дождь и туман, температура воздуха поднимется до +6…+8, а ночью +3…+5 градусов.
Напомним, что австралийские ученые работают над созданием сверхточного лазерного луча, который сможет перемещать в пространстве молнии.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дожди способны двигать горы. Такие выводы сделали исследователи после масштабного исследования Гималаев — высочайшей горной системы Земли.
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