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Главная Новости Общество события Дожди и местами мокрый снег: погода в Украине на сегодня
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Дожди и местами мокрый снег: погода в Украине на сегодня

В восьми областях ожидаются дожди

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Ноябрь уже полностью вступает в своим права, поэтому во всех областях Украины погода будет прохладной, в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Дожди и местами мокрый снег: погода в Украине на сегодня

фото из открытых источников

Согласно Укргидрометцентру, жителям Черниговской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областей лучше взять с собой зонтик, потому что возможны дожди. В Сумской области ожидается дождь и мокрый снег, а в Харькове — он уже выпал, ночью там прогнозируют заморозки.

Теплее всего на западе и юге Украины, там температура поднимется до +7...+9 градусов, а холоднее всего -  в восточных областях страны, там +2, ночью ожидается мороз.

В столице Украины сегодня ожидается слабый дождь и туман, температура воздуха поднимется до +6…+8, а ночью +3…+5 градусов.

Напомним, что австралийские ученые работают над созданием сверхточного лазерного луча, который сможет перемещать в пространстве молнии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дожди способны двигать горы. Такие выводы сделали исследователи после масштабного исследования Гималаев — высочайшей горной системы Земли. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/current/ukraine/
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