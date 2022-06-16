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Дождь и гроза: в каких областях Украины испортится погода 17 июня

Прогноз погоды в Украине 17 июня

сегодня, 23:00
Автор:

Денис
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В пятницу дожди пройдут во многих украинских областях. Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".   

Дождь и гроза: в каких областях Украины испортится погода 17 июня

Прогноз погоды на 17 июня

Синоптики передают, что дождливая погода завтра ожидается в западных областях Украины и в одной из северных областей. Вместе с тем будут грозы, днем при грозах шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. 

Так, 17 июня дождь ожидается в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Луцкой, Львовской, Ужгородской, а также Черниговской областях. В остальных областях  в этот день будет облачная погода.   

Температура воздуха в западной части страны будет до +25 градусов днем, а ночью — до +14. С северных областях Украины ожидается до +26 градусов днем и до +14 ночью. В центральной части днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, а к ночи упадут до +13. На юге днем 17 июня будет до +27 градусов. К ночи температура воздуха упадет до +15. В восточных областях ожидается до +26 градусов и до +13 ночью. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Херсоне первыми за паспортами РФ пришли представители одной из партий Украины. "Простыми гражданами" оказались руководители Партии Шария в Херсоне. 

Читайте также о том, что Кремлю пришлось успокаивать россиян из-за заявления украинского генерала Марченко о Крымском мосте. Российские военные, утверждает Песков, "гарантируют безопасность" моста. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что не пенсии, а минимальная помощь: как необходимо реформировать пенсионную систему в Украине. Эксперт подчеркнул, что государство не может платить пенсии, а только минимальную социальную помощь по возрасту. 

Также "Комментарии" информировали о том, что ВСУ сковали противника контрнаступательными действиями и уничтожили склад боеприпасов на юге Украины. Противник продолжает обороняться, используя укрепленные позиции второго и третьего рубежей обороны. 



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