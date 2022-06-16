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В Херсоне первыми за паспортами РФ пришли представители одной из партий Украины

«Простыми гражданами» оказались руководители Партии Шария в Херсоне

сегодня, 18:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", российские пропагандисты постарались, чтобы сеть облетел сюжет, в котором, якобы "обычные жители" временно оккупированного Херсона пришли получать российские паспорта. Тогда они, давая интервью российским СМИ, называли себя простыми гражданами, которые далеко от политики, но, тем не менее, они очень долго ждали "освобождения". Так вот выяснилось, что этими "простыми гражданами" оказались руководители Партии Шария в Херсоне. 

В Херсоне первыми за паспортами РФ пришли представители одной из партий Украины

Херсон. Фото: из открытых источников

Соответствующее видео, на котором один из получателей российского паспорта еще год назад записывал видео об открытии офиса Партии Шария в Херсоне в сеть выложил нардеп Алексей Гончаренко.

"Еще недавно эти люди открывали Партию Шария в Херсоне, а теперь они обнимаются с оккупантами. Собственно говоря, потому в России такие потери и проигрыши, потому что солдаты все видят и понимают, что к ним отношение, как к мясу. Поэтому такое сопротивление на оккупированных территориях, потому что люди тоже видят отношение оккупантов и поэтому у россиян ничего не получается", – отметил Алексей Гончаренко.

Отметим, сегодня на официальном уровне в Украине Партия Шария оказалась под запретом. Соответствующее решение вынес Восьмой апелляционный суд Львова. Партия Шария стала уже девятой партией в Украине, деятельность которой была запрещена.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JEIsgIUD59c
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