Не пенсии, а минимальная помощь: как необходимо реформировать пенсионную систему в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
В Украине пенсионная система не эффективна, а наша демографическая структура общества в дальнейшем еще больше пострадает — миграция населения, война, снижение уровня рождаемости.
Фото иллюстративное / Pixabay
Главный экономист CASE Дмитрий Боярчук в прямом эфире Последнего Капиталиста рассказал, что не так с украинской пенсионной системой и почему вопрос реформы стоит очень остро.
По словам эксперта, в Украине самые большие расходы из бюджета уходят именно на социальную сферу, а на зарплату чиновникам тратится незначительная часть. Основная статья расходов – пенсии для пожилых людей. К сожалению, отмечает экономист, в нашем государстве не проводится аудит Пенсионного фонда, не проводится верификация социальных расходов, а в стране большое количество льготников. Ранее уже фиксировали случаи оформления фейковых карт и справок для соцвыплат.
По мнению Дмитрия Боярчука, в пенсионной системе "мертвых душ" уйма. По сути львиная доля налогов, в том числе ЕСВ, тратятся на финансирование минимальных пенсий для нынешнего поколения пенсионеров. Украинцы понимают, что нет гарантий того, что уплаченные средства на ЕСВ когда-то им назад вернутся в виде выплат от государства, поэтому многие спокойно работают неофициально, получают зарплаты в конвертах или вообще эмигрируют.
Экономист говорит, что государство не может контролировать конъюнктуру на мировых и финансовых или товарных рынках, не может прогнозировать курсы валют, уровень инфляции через 5-10-20 лет. Поэтому даже накопления в каком-то фонде могут быть утрачены – просто "сгореть" или обесцениться.
Как писал портал "Комментарии", при каких условиях возможно списание и заморозка кредитов украинцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости