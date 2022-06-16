Не пенсии, а минимальная помощь: как необходимо реформировать пенсионную систему в Украине

В Украине пенсионная система не эффективна, а наша демографическая структура общества в дальнейшем еще больше пострадает — миграция населения, война, снижение уровня рождаемости.

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Главный экономист CASE Дмитрий Боярчук в прямом эфире Последнего Капиталиста рассказал, что не так с украинской пенсионной системой и почему вопрос реформы стоит очень остро.



По словам эксперта, в Украине самые большие расходы из бюджета уходят именно на социальную сферу, а на зарплату чиновникам тратится незначительная часть. Основная статья расходов – пенсии для пожилых людей. К сожалению, отмечает экономист, в нашем государстве не проводится аудит Пенсионного фонда, не проводится верификация социальных расходов, а в стране большое количество льготников. Ранее уже фиксировали случаи оформления фейковых карт и справок для соцвыплат.

По мнению Дмитрия Боярчука, в пенсионной системе "мертвых душ" уйма. По сути львиная доля налогов, в том числе ЕСВ, тратятся на финансирование минимальных пенсий для нынешнего поколения пенсионеров. Украинцы понимают, что нет гарантий того, что уплаченные средства на ЕСВ когда-то им назад вернутся в виде выплат от государства, поэтому многие спокойно работают неофициально, получают зарплаты в конвертах или вообще эмигрируют.

"Пенсионная система отжила себя морально и полностью — эту пенсионную систему нужно демонтировать. Основной момент реформы — донести людям, что не государство отвечает за их будущее, а они сами. Люди у нас получают минимальные выплаты где-то в среднем 3000 грн (по состоянию на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составил 4370,45 грн) — это определенное минимальное обеспечение, помощь по потере трудоспособности по возрасту, но не пенсия. Надо дать понять, что государство дает только минимум. Накопление себе пенсии — это должна быть ответственность не государства, а каждого отдельного человека. Нужно развивать инструменты, чтоб люди могли сами себя содержать", — отмечает эксперт.

Экономист говорит, что государство не может контролировать конъюнктуру на мировых и финансовых или товарных рынках, не может прогнозировать курсы валют, уровень инфляции через 5-10-20 лет. Поэтому даже накопления в каком-то фонде могут быть утрачены – просто "сгореть" или обесцениться.



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