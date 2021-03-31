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Донбасс может вернуться к режиму тишины: Кравчук объяснил, когда именно

Предложение рассматривается главами делегаций в Трехсторонней контактной группе

сегодня, 17:48
Автор:

Вечканова Елена

Ситуация с военным обострением у линии разграничения на Донбассе заставляет украинских политиков искать различные способы решения проблемы. Один из них — возвращение к режиму "полной тишины" с обеих сторон противостояния. Как сообщает "НВ", с подобным предложением выступил глава отечественной делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Донбасс может вернуться к режиму тишины: Кравчук объяснил, когда именно

На Донбассе могут вернуться к режиму прекращения огня. Фото из открытых источников

Этот факт стал известен общественности благодаря информации от спикера нашей делегации Алексея Арестовича. Если главы делегаций договорятся, то, вероятно, начиная с полуночи 1 апреля на Донбассе наступит тишина.

Это значит, что ведение обстрелов будет полностью прекращено. Как известно, украинская сторона регулярно придерживалась данного режима. Впервые к нему прибегли летом 2020 года. Впрочем, несмотря на заключенные ТКГ договоренности, российские оккупанты регулярно нарушали режим тишины и обстреливали позиции украинской армии из запрещенного оружия.

Несколько дней назад военная обстановка и вовсе накалилась. 26 марта в результате снайперского обстрела лишились жизни четверо украинских военных. Еще двое бойцов получили ранения различной тяжести. Как позже рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, снайпер боевиков был "особо циничен", ведь стрелял не иначе, как в спины украинских бойцов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что накануне состоялись беспрецедентные переговоры представителей Нормандской четверки за исключением Украины. При этом в разговоре Путин с Меркель и Макроном обсуждал именно вопросы войны на Донбассе. Что об этом думают эксперты, удастся узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, что российское правительство мобилизует свою военную технику по направлению к Крымскому полуострову. Имеется даже видео, на котором видно, как колонна боевых машин и танков движется к оккупированной территории.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/obostrenie-na-donbasse-leonid-kravchuk-predlozhil-vozobnovit-rezhim-tishiny-novosti-ukrainy-50151246.html
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