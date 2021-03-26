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Главная Новости Общество происшествия На Донбассе снова обстрелы: есть раненные и погибшие
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На Донбассе снова обстрелы: есть раненные и погибшие

Трагедия произошла около двух часов по полудню

сегодня, 17:13
Автор:

Вечканова Елена

На Донбассе зафиксировано очередное обострение. Около 14:00 26 марта российские оккупанты обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об инциденте сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группы.

На Донбассе снова обстрелы: есть раненные и погибшие

Погибло четверо бойцов ВСУ. Фото из открытых источников

После атаки противника четверо украинских бойцов погибли. Также сообщается, что еще двое получили ранения различной тяжести. Обстрел произошел в направлении поселка Шумы Донецкой области. Более конкретных данных пока не сообщается.

Отечественная делегация собирает экстренный внутренний совет. Конкретные решения по поводу случившегося обещают опубликовать через несколько часов, ближе к вечеру.

Между тем весеннее обострение на Донбассе прогнозировали некоторые эксперты. Вероятность увеличения боевой активности российских оккупантов против украинской армии оценивал в 60-70% политтехнолог Александр Курбан. Помимо прочего специалист говорил о возможном увеличении количества обстрелов отчественных позиций боевиками. Детально о причине такой позиции можно узнать на портале "Комментарии".

Также журналисты анализировали возможность "Нормандской четверки" договориться о полном прекращении огня на оккупированном Донбассе. Заместитель директора Украинского института будущего Евгений Мироненко не делал позитивных прогнозов насчет российско-украинской войны, конкретно называя РФ стороной вооруженной агрессии. По словам эксперта, Украине следует обсуждать любые сценарии по прекращению огня с обществом, дабы заручиться поддержкой хотя бы одного из них. Это может помочь нашему правительству выглядеть убедительно при переговорах. 


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Источник: https://t.me/UkrdelegationTCG/208
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