Гибель украинских военных на Донбассе: Хомчак рассказал подробности

Жесткие обстрелы российских оккупантов, повлекшие за собой смерть четверых украинских военнослужащих, были попыткой создать условия для гуманитарной катастрофы на Донбассе. Такое мнение главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака с трибуны Верховной Рады услышали народные депутаты 30 марта, сообщает "Сегодня".



Снайпер боевиков стрелял в спины украинских военных. Фото из открытых источников

По словам Хомчака, украинские бойцы, попавшие под обстрел боевиков, занимались разминированием территории. События, как известно, происходили неподалеку поселка Шумы Донецкой области.

Пытаясь выяснить, где находятся ранее установленные российскими оккупантами мины, группа украинских военных попала под прицел вражеских снайперов. Как рассказал Хомчак, ранения, несовместимые с жизнью, получили глава отряда подполковник Коваль, а также двое старших солдат Гайченко и Абрамович. Первым смертельная снайперская пуля задела старшего сержанта Барнича. Еще двое военнослужащих получили ранения различной тяжести.

Забрать тела и помочь раненым стало возможно лишь после открытия огня в ответ. При этом Руслан Хомчак отмечает, что это было большим риском, ведь снайпер оккупантов работал на водонасосной станции. Это здание обеспечивает водой как оккупированные, так и подконтрольные Украине территории Донецкой области.

По мнению главнокомандующего ВСУ, такую позицию было выбрано специально — дабы в отдельных населенных пунктах началась настоящая гуманитарная катастрофа. Как утверждает Хомчак, без воды могли остаться Горловка, Торецк, Пивденное и другие населенные пункты. Вероятно, после этого оккупанты могли бы в очередной раз обвинить украинскую армию в бесчинствах на Донбассе.

Также Руслан Хомчак подчеркнул, что снайпер боевиков был "особо циничен", ведь стрелял не иначе, как в спины украинских бойцов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинская армия может начать активное наступление на позиции боевиков. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале можно узнать, какая главная причина гибели российских оккупантов на Донбассе, по словам Хомчака.

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