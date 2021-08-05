Домашний арест для Чауса: гуманным ли оказался ВАКС в деле экс-судьи

Похищенного весной в Молдове и найденного недавно в Украине бывшего судью Днепровского суда столицы Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, и из-за которого возник конфликт между НАБУ и СБУ, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Николай Чаус - фото из открытых источников

Эксперты оценили данное решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и рассказали, действительно ли показания Чауса так ценны.

Когда в Украине судьи судят судей, удивляться гуманности не приходится

Политолог Кирилл Сазонов отмечает:

"ВАКС иногда способен оказаться невероятно гуманным. Гораздо гуманнее, чем ожидалось. Впрочем, когда в Украине судьи судят судей, удивляться гуманности не приходится. Хотя с такой историей казалось, что Чаус неизбежно окажется под стражей".

Кирилл Сазонов напоминает, что взяли Чауса в 2016 году достаточно громко, банки с долларами произвели впечатление на украинцев.

"Далее – Чаус много раз пропадал и находился, переходил из рук одного ведомства в руки второго, потом третьего и опять пропадал и находился уже в Феофании. То есть, в этом случае электронный браслет не внушает уверенности в том, что он опять не исчезнет. Плюс – за ним хватает действительно больших скандалов, таких, как дело Геннадия Корбана (именно Чаус вынес решение об аресте украинского бизнесмена и политический деятеля, главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана, с которого позже были сняты все обвинения – прим. ред.). То есть полная правда того судебного процесса ударит именно по прошлой власти. Что нынешней власти, по логике вещей, должно быть выгодно, – рассуждает Кирилл Сазонов. – Но это только одна история, а сколько их всего?"

Проблемы будут у всех. Но в первую очередь у представителей Офиса президента

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает решение ВАКС по Чаусу достаточно странным.

"Недавно был суд по генералу Павловскому, которому установили залог в 500 млн грн. Причем он 10 дней добровольно ходил в суд, ему не могли избрать меру пресечения. А Чаус в первый раз исчез именно из-под домашнего ареста, – напоминает эксперт. – А тут еще и неизвестно, где он будет отбывать домашний арест. Учитывая, что в последние годы жил в Молдове – может он считать ее домом. Посмотрим, какая будет апелляция".

По словам Александра Леонова, если посмотреть телеграмм-каналы, связанные с Офисом президента (ОП), очевидно, что Чауса хотят использовать против бывшего президента Порошенко и экс-главы Главного управления разведки (ГУР) Бурбы – в свете приближающегося выхода расследования по вагнергейту от Bellingcat. К тому же, отмечает эксперт, есть информация, что президент Зеленский уже несколько раз встречался с Чаусом.

"В то же время, похищение Чауса из Кишинева создает проблемы для действующей власти, – акцентирует Александр Леонов. – Есть информация, что Молдова несколько раз обращалась к украинской стороне с требованием допросить Чауса. И сейчас, когда его статус легализован, у Украины нет возможности в этом отказать. А после выводов молдавских правоохранительных органов и парламентской комиссии, что к его похищению причастны украинские силовики (которым соответствующий приказ мог дать только Зеленеский) это будет как признание свое вины. В общем, проблемы будут у всех. Но в первую очередь у представителей Офиса президента. Хоть после кейса Татарова, которого отмазали, рассчитывать на наказание сложно. Дела просто будут заминать. Но нужно понимать, что второе похищение – это международный скандал, который просто так не рассосется".

Многое, по мнению эксперта, будет зависеть от того, что скажет Чаус. Впрочем, и тут не всё так просто.

"Его показания как обвиняемого, как свидетеля, на нулевом уровне, – считает Александр Леонов. – Очевидно, что после того как Чаус четыре месяца был под влиянием то ли ГУР, то ли СБУ, после вероятных пыток и воздействия иного рода, зачитывания видеороликов под диктовку, его свидетельства не будут иметь никакой ценности. Для наших западных партнеров и Европейского суда по правам человека – так точно".

Ранее портал "Комментарии" писал, кому показания Чауса могут нанести сильнейший удар.

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