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Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

Таким образом судья Владимир Воронько не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ

сегодня, 00:15
Автор:

Ольга Чародий

Бывшего судью Днепровского суда столицы Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Об этом сообщил пресс-секретарь ВАКС Олеси Чемерис для УП.

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

Николай Чаус - фото из открытых источников

Таким образом судья Владимир Воронько не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. Тот просил назначить Чаусу содержания под стражей.

Находиться бывший судья должен по месту прописки. Заседание по избранию меры пресечения было закрытым. Соответствующее ходатайство подали следователи СБУ, его же поддержала прокуратура и детектив НАБУ.

 Напомним, детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, в больнице "Феофания". При этом до заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), намеченного на 4 августа, Чаус будет находиться под охраной Службы безопасности Украины (СБУ). 

Что мог Чаус уже рассказать и о ком? Насколько его показания будут весомы? Как далее может развиваться дело экс-судьи? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.  Самый большой удар дело Чауса нанесет именно по Порошенко и его окружению Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко думает, что СБУ добровольно дала возможность НАБУ задержать Чауса, предварительно получив от него необходимую информацию.

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает большим плюсом тот факт, что Чаус всё еще жив и, надо полагать, здоров. Он также считает, что экс-судья – владелец ценной информации, раз за ним в соревновательном режиме охотился ряд спецслужб.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/4/7302785/
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