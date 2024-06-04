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До сих пор думают: в ООН сделали странное заявление относительно участия в Саммите мира

В ООН все еще не знают, кто именно из представителей организации поедет на саммит

сегодня, 08:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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В секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет представлена на украинском Саммите мира в Швейцарии. При этом до сих пор неизвестно, на каком уровне будет представлена ООН на данном мероприятии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил на брифинге заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, сообщает "Укринформ".

До сих пор думают: в ООН сделали странное заявление относительно участия в Саммите мира

ООН. Фото: из открытых источников

"Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет", — сказал Гак.

Ранее Белый дом объявил, что США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут представлять вице-президент Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не оставляет попыток сорвать саммит мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров в очередной раз "завел пластинку", что Китай якобы больше всего подходит как страна, способная организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать и Москва, и Киев. Умалчивая при этом, что Китай всячески помогает России, за что не раз получил жесткую критику со стороны США. В свою очередь, Украина дает понять, что сорвать саммит мира, к которому готовы присоединиться почти 100 государств и международных организаций, стране-агрессору не удастся. Что может продемонстрировать саммит, что важно делать до и после него, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – ждать ли дипломатических прорывов в июне: какие ожидания у Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию. 




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3871047-oon-pidtverdila-so-bratime-ucast-u-samiti-miru.html
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