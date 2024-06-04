До сих пор думают: в ООН сделали странное заявление относительно участия в Саммите мира

В секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет представлена на украинском Саммите мира в Швейцарии. При этом до сих пор неизвестно, на каком уровне будет представлена ООН на данном мероприятии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил на брифинге заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, сообщает "Укринформ".

ООН. Фото: из открытых источников

"Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет", — сказал Гак.

Ранее Белый дом объявил, что США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут представлять вице-президент Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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