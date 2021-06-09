Для чего немецкие велотуристы дважды въезжали в Украину, чтобы попасть в Таиланд

Двое немецких велотуристов, которые считали Украину частью Европейского Союза (ЕС) и незаконно пересекли границу, сейчас направляются в Киев. Об этом сообщает DW.

Велотуристы - фото из открытых источников

По информации журналистов, украинские пограничники после проверки документов и уточнения обстоятельств ситуации отпустили Морица Геллера и Мориса Гебгарда назад в Польшу, после чего велосипедисты въехали в Украину снова. Но на этот раз легально, перейдя границу через пункт пропуска.

По словам Геллера, во время задержания и впоследствии пограничники обращались с ними корректно. После повторного въезда в Украину они останавливались во Львове и двинулись в направлении Киева.

Добавим, что оба путешественника проживают в Дюссельдорфе и сейчас осуществляют велопутешествие из Германии в Таиланд. Далее их маршрут пролегает через территорию России.

Напомним, что 4 июня пограничники Львовского отряда задержали двух немецких велотуристов, которые незаконно пересекли отечественную границу из Польши. Впоследствии выяснилось, что нарушители — 21- и 36-летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах.

На этот раз их веломаршрут проходил из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. С Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад.

Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно, отмечают пограничники.

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