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Диалога может и не быть: на Банковой объяснили, что мешает переговорам Зеленского и Си

Позиция Китая настораживает Киев, поэтому возникли сложности в организации китайско-украинских переговоров

сегодня, 08:15
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Автор:

Кравцев Сергей

На сегодняшний день нет информации о том, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина больше не планируются. Киев действительно проявляет интерес в их проведении, но в организации переговоров возникли определенные сложности из-за позиции официального Пекина. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Интерфакс-Украина".

Диалога может и не быть: на Банковой объяснили, что мешает переговорам Зеленского и Си

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"В планах (Ред. – переговоры) есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД – и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран", – рассказал Михаил Подоляк.


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По его словам, сложность в организации переговоров возникают из-за того, что Китай четко не показывает свою позицию по войне, которую Кремль развязал против Украины. Кроме того, уточнил советник главы ОП, у Китая до сих пор нет четкой позиции по степени своего участия в урегулировании военных вопросов между Украиной и РФ. 

Давая оценку переговорам Си и российского президента Владимира Путина, состоявшиеся в Москве 21-22 марта, Подоляк подчеркнул, что разговора об Украине, о войне РФ в Украине и китайском "мирном плане" по существу у них не было, все переговоры были посвящены экономике.

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Также издание "Комментарии" сообщало – какими будут последствия ордера на арест Путина – о чем стоит задуматься Си Цзиньпину. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://interfax.com.ua/
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