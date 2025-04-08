Действительно ли США покидают Европу и Украину: как трансформируется мир

На фоне катастрофической нехватки в Украине батарей Patriot и ракет к ним появилась информация о том, что командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенко в Польше близ Жешува. Обращает на себя внимание, что этот город является ключевым хабом помощи Украине. Не может ли это быть первым звоночком, что США хотят окончательно перевести дело поддержки Украины в войне исключительно на европейцев? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Американцы уменьшают военное присутствие в Европе

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что в первую очередь следует отметить, что в последнее время Соединенные Штаты избрали в качестве стратегии изменение приоритетов в контексте своего военного присутствия. То есть, с одной стороны, обозначена в качестве конечной цели переориентация на Тихоокеанский регион, увеличение там военного присутствия.

"Параллельно с этим определяется стратегическая цель уменьшения присутствия в Европе и, в частности, в восточной Европе так же. Это выражается в многочисленных планах перевода военных контингентов из Европы в другие части мира. Ну и, в общем-то, уменьшение прямого военного присутствия Соединенных Штатов в регионе. Недавно в американских СМИ был опубликован слив военной доктрины, которая, в частности, предполагает, что Соединенные Штаты планируют передать европейцам полностью вопросы безопасности Европы и в целом военного присутствия НАТО. Оставляя за собой лишь, так сказать, ядерное сдерживание России. Все остальные аспекты сдерживания должны принимать европейцы. Поэтому в целом любые соответствующие перемещения следует рассматривать не как нечто частичное, а как выражение общей американской стратегии, отражающей в себе политику администрации Трампа", – отметил эксперт.

По его словам, смысл этой стратегии состоит в том, что американцы сокращают военное присутствие в Европе, а затем, в перспективе, вообще планируют от нее отказаться. И ожидают, что европейцы переберут все вопросы собственной безопасности.

"Так же надо понимать, что администрация Трампа на данный момент не планирует поставки каких-то новых видов вооружений. Продолжается поставка вооружений, которые были заказаны еще при администрации Байдена. Но когда это все завершится, то очевидно, что администрация Трампа не планирует каких-то новых поставок оружия. Поэтому это тоже нужно учитывать. Не изменится ли политика администрации Трампа со временем? Вполне может измениться. Тем более, что заявлено о якобы планах Трампа об увеличении расходов на оборону. Но пока американцы уменьшают военное присутствие в Европе, выводят войска, перекладывая ответственность на самих европейцев", – констатировал политолог.

Мы должны построить новую систему глобальной безопасности

Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль так прокомментировала ситуацию:

"Мы должны помнить о том, что современный мир всегда трансформируется и меняется. И таким образом, от глобальной модели мира мы пришли снова к биполярной модели. Такая модель уже существовала во второй половине XX века, когда полюсами являлись Соединенные Штаты и бывший Советский Союз. И сегодня такими полюсами являются Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Потому мы видим, что мир трансформируется и политика меняется. Например, в рамках формата "Рамштайн" видим, что в рамках трансформации мира Соединенные Штаты уже не председательствуют, как это было раньше. На заседаниях теперь председательствует Великобритания. Также мы наблюдаем за тем, что Европейский Союз заявляет не просто об укреплении своей обороноспособности, а о создании новой оборонной модели".

По словам эксперта, мы также видим официальные переговоры с представителями правительств стран Европейского Союза о направлении в будущем военного контингента в Украину.

Катерина Коваль подчеркнула, что Украине крайне важно партнерство с этими двумя полюсами.

"Независимо от того, как трансформируется этот современный мир, мы являемся, прежде всего, экономически выгодным партнером для обоих полюсов, как для США, так и ЕС. Мы должны опираться на то, что Украина становится флагманом новой системы глобальной безопасности. Лично на всех международных площадках призываю наших международных партнеров рассматривать Украину как экономически выгодного партнера. Но, если мы говорим о том, что определенная военная помощь нам оказывается на условиях помощи, то мы говорим не только о помощи Украине, а мы говорим о том, что сейчас весь демократический мир столкнулся с вызовом агрессии. Причем агрессором является не только Российская Федерация. Если же мы хотим построить новый мир в рамках новой системы глобальной безопасности, то речь должна идти не только о помощи Украине, но и о вкладе каждой страны в новую систему глобальной безопасности", – подытожила эксперт.

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