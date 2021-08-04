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Девушка погибшего активиста Шишова призвала белорусов брать оружие в руки

Девушка призвала всех белорусов ее услышать

сегодня, 16:35
Автор:

Лиля Воробьева

У здания Посольства республики Беларусь в Киеве состоялась акция памяти по погибшему общественному активисту соседнего государства Виталию Шишову. К сожалению, юношу нашли мертвым 3 августа этого года в одном из киевских парков. Об этом сообщает УНИАН.

Девушка погибшего активиста Шишова призвала белорусов брать оружие в руки

Божена Жолудь. Фото: УНИАН

Здесь также выступила любимая молодого белоруса Божена Жолудь.

Девушка сказала, что путем мирных акций победить режим Александра Лукашенко уже невозможно. Они исчерпали себя.

Божена отметила, что уже нужно брать в руки оружие и выступать вместе на борьбу, чтобы свергнуть господствующий режим. Сделать это можно только силовыми методами.

Она поблагодарила всех, кто пришел сюда, кто принес цветы, чтобы помянуть Виталия Шишова. Божена призвала соотечественников не плакать, а взять в руки вилы, иначе режим не победить.

По словам молодой белорусской патриотки, "режиму просто чихать, что мы здесь стоим, что-то кричим".

"Я прошу возложить цветы, плакаты и начать немирный протест. Взять в руки вилы наконец. Я думаю, Виталий этого очень хотел бы. Чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится. Только если мы объединимся и возьмем в руки оружие против них. Это единственный вариант, при котором мы можем победить режим ", — подчеркнула она.

Таким образом, Божена призывала к сопротивлению власти всех сознательно настроенных жителей республики.

Что известно о смерти Виталия Шишова?

"Белорусский дом в Украине" вечером 2 августа сообщил о том, что исчез Виталий Шишов. Как утверждали в ОО, юноша вышел на традиционную пробежку. После этого его уже никто не видел.

В Европейском Союзе отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине". В частности, литовский евродепутат Петрас Аустревичюс сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter о том, что этот инцидент является актом терроризма.

Украинские эксперты убеждены, что смерть Виталия Шишова — самоубийство или расправа, замаскированная под суицид.


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Источник: https://www.unian.ua/politics/divchina-zagiblogo-aktivista-shishova-zaklikala-bilorusiv-zamist-kvitiv-brati-zbroyu-novini-ukrajina-11502994.html
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