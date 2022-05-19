Десантники сожгли российскую технику вместе с оккупантами ВИДЕО

Разведчики ДШУ продолжают уничтожать российских захватчиков вместе с боевой техникой. Причем украинские военные выполняют мастерски свои задания, находясь не только на самом "передке", борясь на поле боя, но и в тылу врага. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Украинские десантники показали, как сожгли технику врага. Фото: из открытых источников

На видео видно несколько эпизодов, как украинские воины-разведчики после выполнения боевого задания в тылу противника хладнокровно сжигают бронетехнику российских военных.

"Продолжаем и дальше вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!", – отмечается на странице Командования.

Читайте на портале "Комментарии" – у Зеленского заявили, что единственная переговорная платформа с россиянами, пока армия страны-агрессора находятся на территории Украины – это оружие санкции и деньги. Никаких мирных переговоров быть не может, пока часть украинских территорий оккупированы, а Россия продолжает говорить языком ультиматумов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Пентагоне фиксируют, что в российской армии существенно снизился наступательный потенциал. Если раньше перед российскими захватчиками ставились задачи по взятию городов и больших территорий, то теперь российские военные довольствуются малым, радуясь захвату даже небольших сел и участков дорог. Наступают россияне также намного меньшими группами нежели раньше. Если раньше они атаковали 100 и больше человек, то теперь идут в атаку группами по несколько десятков человек. Иногда это количество доходит до сотни.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!