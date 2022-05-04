Денисова рассказала, кто отдавал приказы оккупантам насиловать украинских мирных жителей

Те зверства, которые стали известны на деоккупированных украинских территориях, это не только личная ненависть российских военных ко всему украинскому, но и личный приказ президента РФ Путина – насиловать мирных граждан Украины, издеваться над ними. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Blick" заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Уполномоченная ВР по правам человека уточнила, что насилие против мирных граждан Украина стало настоящим оружием российских захватчиков. И сексуально издеваться над жертвой было не просто психическим расстройством оккупантов, но и личным приказом Путина.

По словам Людмилы Денисовой, российские военные, издеваясь над беззащитными жертвами хотели отбить желание иметь детей, а то и лишить физически иметь такую возможность. Никто из военных страны-агрессора не стал противиться приказу Путин – уничтожить Украину, как государство, а украинцев, как нацию.

Отметим, в конце апреля Денисова назвала цифру, какое количество детей и взрослых было изнасиловано российскими варварами. На 24 апреля эта цифра достигла 400 человек. Большинство жертв теперь боятся говорить что-либо следственным органам.

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