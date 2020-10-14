День защитника Украины: какие новые угрозы появились, а старые проблемы - остались

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Таисия Ерохина
Сегодня, 14 октября, отмечается День
защитника Украины. Какие новые угрозы появились за год? На какие старые мы
так и не реагируем? В чём окрепли, в чём ослабели ВСУ? На эти вопросы изданию "Комментарии"
ответили эксперты.
Аналитик украинского Национального института
стратегических исследований Николай Белесков подчеркивает, что постоянной
угрозой для нас остается страна-агрессор – Россия. И все направления, откуда та
может нанести удар.
"Ситуация с Беларусью заставляет активнее
учитывать еще и это направление. Но оно пока гипотетическое, – отмечает аналитик.
– Россия же продолжает усиливать подразделения на оккупированных территориях –
и на Донбассе, и в Крыму. Особенно это касается дивизии 20-й общевойсковой
армии на северо-востоке".
По словам Николая Белескова, в этом году для
Украины, как и для всего мира, основной проблемой стал COVID-19. Отражается
ситуация с коронавирусом и на вооруженных силах.
"В условия пандемии в войсках введены все
соответствующие меры. Но есть и заболевшие, и проблемы по части тренировок,
поддержания боеготовности, – подчеркивает аналитик. – К тому же, коронакризис
привел к ухудшению экономической ситуации. И по объективным причинам в проект
госбюджета-2021 дополнительных средств на развитие ВСУ не заложили".
Среди минусов эксперт также назвал смена
руководства Минобороны (определенное время ушло на формирование новой команды),
позднее согласование оборонного заказа, ряд хронических проблем: нехватка
средства на развитие, текучка кадров.
Среди историй успеха украинского оборонного
ведомства Николай Белесков отметил то, что там продолжали работу над стратегией
военной безопасности — не ожидая публикации стратеги Нацбезопасности. Также к
позитивам он отнес ряд учений. Особенно стратегических командно-штабных
"Объединенные усилия 2020", к которым привлекались и наши партнеры из Великобритании
и США. И, конечно, то, что наш оборонный потенциал усилила крылатая ракета
"Нептун", которая была принята на официальное вооружение.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов
среди новых угроз для Украины называет ситуацию в Беларуси.
"Она не то чтобы новая, но становится всё
более реалистичной и серьезной, – отмечает эксперт. – РФ подминает под себя
Беларусь как в политическом, так и в военном смысле. В итоге у нас появляется
еще тысяча км границ на сегодня не совсем дружественного государства".
Среди проблем, связанных с ВСУ и их
боеспособностью, Олег Жданов акцентирует внимание на отсутствии реформ. А также
на том, что мы не выстраиваем модели вооруженных сил будущего, не видим шагов в
этом направлении.
"Политика президента в этом контексте —
неопределенная. Такое впечатление, что он не занимается этим вопрос, хоть тот
входит в его компетенцию", – подчеркивает эксперт.
При этом он называет положительным моментом,
что ВСУ, наконец, перешли на структуру G – планирование, организация
и ведение боевых действий по стандартам НАТО.
"Мы всё более явно говорим с Альянсом на одном
языке, – отмечает Олег Жданов. – И это было продемонстрировано во время учений
"Объединенные усилия". Также в плюс отнесу принятие концепции нацбезопасности,
которая более-менее определяет нашу позицию во внешней политике. Надеюсь, она
станет отправной точкой для написания Военной доктрины, а также целевых
программ силовых ведомств по реализации данной концепции в жизнь".
Бывший первый замначальника Госгидрографии
Украины, юридический эксперт, эксперт по вопросам морского права Богдан
Устименко рассказал о морских угрозах.
"Одной из самых больших угроз для национальной
безопасности Украины является возможный запуск в 2020 — 2021 годах российского
геополитического проекта — газопровода "Северный поток — 2" на дне Балтийского
моря, – предупреждает эксперт. – Газ планируется транспортировать из России в
Германию в обход нашего государства. Начало работы "Северного потока — 2"
неизбежно приведет к потере Украиной огромной части своего газового транзита и
"вдохновит" путинский режим к дальнейшим военным действиям против украинского
народа".
Также Богдан Устименко обращает внимание на
другие проблемы Украины в области национальной (в том числе морской) безопасности.
"Верховная Рада за годы независимости не
смогла принять критически важный закон о территориальном море Украины,
установив его внешнюю границу. И четко определив, на какую часть моря
распространяется государственный суверенитет в его полном объеме, – отмечает
эксперт. – Также, несмотря на существующие международные юридические механизмы,
установленные Конвенцией ООН по морскому праву, действующей властью не
производится никаких конкретных шагов, направленных на установление морского
границы с РФ в Азовском и Черном морях и Керченском проливе. В то же время, мы
все понимаем, что государственные и морские границы является основой
национальной безопасности и обороны Украины".
Еще одной огромной проблема в области обороны
Украины Богдан Устименко называет отсутствие должной координации военных,
правоохранительных и гражданских подразделений, имеющих отношение к морской
безопасности.
"К сожалению, нет и четкой стратегии
обеспечения морской безопасности государства, которая содержала этапы ее
осуществления, сроки, порядок ее выполнения и конкретных ответственных
должностных лиц, – продолжает эксперт. – Все вышеперечисленные факты негативно
влияют в целом на оборону на нацбезопасность Украины".
По словам Богдана Устименко, участники Морской
Экспертной Платформы неоднократно обращали внимание представителей действующей
власти на эти внутриукраинские пробелы. Но "воз и ныне там".
Напомним, ко Дню защитника Украины Нацбанк
ввел в обращение памятную
монету, посвященную военным и медикам.
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