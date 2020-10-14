День защитника Украины: какие новые угрозы появились, а старые проблемы - остались

Сегодня, 14 октября, отмечается День защитника Украины. Какие новые угрозы появились за год? На какие старые мы так и не реагируем? В чём окрепли, в чём ослабели ВСУ? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

"С итуация с коронавирусом отражается и на вооруженных силах "

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркивает, что постоянной угрозой для нас остается страна-агрессор – Россия. И все направления, откуда та может нанести удар.

"Ситуация с Беларусью заставляет активнее учитывать еще и это направление. Но оно пока гипотетическое, – отмечает аналитик. – Россия же продолжает усиливать подразделения на оккупированных территориях – и на Донбассе, и в Крыму. Особенно это касается дивизии 20-й общевойсковой армии на северо-востоке".

По словам Николая Белескова, в этом году для Украины, как и для всего мира, основной проблемой стал COVID-19. Отражается ситуация с коронавирусом и на вооруженных силах.

"В условия пандемии в войсках введены все соответствующие меры. Но есть и заболевшие, и проблемы по части тренировок, поддержания боеготовности, – подчеркивает аналитик. – К тому же, коронакризис привел к ухудшению экономической ситуации. И по объективным причинам в проект госбюджета-2021 дополнительных средств на развитие ВСУ не заложили".

Среди минусов эксперт также назвал смена руководства Минобороны (определенное время ушло на формирование новой команды), позднее согласование оборонного заказа, ряд хронических проблем: нехватка средства на развитие, текучка кадров.

Среди историй успеха украинского оборонного ведомства Николай Белесков отметил то, что там продолжали работу над стратегией военной безопасности — не ожидая публикации стратеги Нацбезопасности. Также к позитивам он отнес ряд учений. Особенно стратегических командно-штабных "Объединенные усилия 2020", к которым привлекались и наши партнеры из Великобритании и США. И, конечно, то, что наш оборонный потенциал усилила крылатая ракета "Нептун", которая была принята на официальное вооружение.

"РФ подминает под себя Беларусь как в политическом, так и в военном смысле"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов среди новых угроз для Украины называет ситуацию в Беларуси.

"Она не то чтобы новая, но становится всё более реалистичной и серьезной, – отмечает эксперт. – РФ подминает под себя Беларусь как в политическом, так и в военном смысле. В итоге у нас появляется еще тысяча км границ на сегодня не совсем дружественного государства".

Среди проблем, связанных с ВСУ и их боеспособностью, Олег Жданов акцентирует внимание на отсутствии реформ. А также на том, что мы не выстраиваем модели вооруженных сил будущего, не видим шагов в этом направлении.

"Политика президента в этом контексте — неопределенная. Такое впечатление, что он не занимается этим вопрос, хоть тот входит в его компетенцию", – подчеркивает эксперт.

При этом он называет положительным моментом, что ВСУ, наконец, перешли на структуру G – планирование, организация и ведение боевых действий по стандартам НАТО.

"Мы всё более явно говорим с Альянсом на одном языке, – отмечает Олег Жданов. – И это было продемонстрировано во время учений "Объединенные усилия". Также в плюс отнесу принятие концепции нацбезопасности, которая более-менее определяет нашу позицию во внешней политике. Надеюсь, она станет отправной точкой для написания Военной доктрины, а также целевых программ силовых ведомств по реализации данной концепции в жизнь".

"Нет четкой стратегии обеспечения морской безопасности государства"

Бывший первый замначальника Госгидрографии Украины, юридический эксперт, эксперт по вопросам морского права Богдан Устименко рассказал о морских угрозах.

"Одной из самых больших угроз для национальной безопасности Украины является возможный запуск в 2020 — 2021 годах российского геополитического проекта — газопровода "Северный поток — 2" на дне Балтийского моря, – предупреждает эксперт. – Газ планируется транспортировать из России в Германию в обход нашего государства. Начало работы "Северного потока — 2" неизбежно приведет к потере Украиной огромной части своего газового транзита и "вдохновит" путинский режим к дальнейшим военным действиям против украинского народа".

Также Богдан Устименко обращает внимание на другие проблемы Украины в области национальной (в том числе морской) безопасности.

"Верховная Рада за годы независимости не смогла принять критически важный закон о территориальном море Украины, установив его внешнюю границу. И четко определив, на какую часть моря распространяется государственный суверенитет в его полном объеме, – отмечает эксперт. – Также, несмотря на существующие международные юридические механизмы, установленные Конвенцией ООН по морскому праву, действующей властью не производится никаких конкретных шагов, направленных на установление морского границы с РФ в Азовском и Черном морях и Керченском проливе. В то же время, мы все понимаем, что государственные и морские границы является основой национальной безопасности и обороны Украины".

Еще одной огромной проблема в области обороны Украины Богдан Устименко называет отсутствие должной координации военных, правоохранительных и гражданских подразделений, имеющих отношение к морской безопасности.

"К сожалению, нет и четкой стратегии обеспечения морской безопасности государства, которая содержала этапы ее осуществления, сроки, порядок ее выполнения и конкретных ответственных должностных лиц, – продолжает эксперт. – Все вышеперечисленные факты негативно влияют в целом на оборону на нацбезопасность Украины".

По словам Богдана Устименко, участники Морской Экспертной Платформы неоднократно обращали внимание представителей действующей власти на эти внутриукраинские пробелы. Но "воз и ныне там".

Напомним, ко Дню защитника Украины Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную военным и медикам.

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