Ко Дню защитника Украины Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную военным и медикам

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Дмитрий Симоненко
Новый образец монеты номиналом в 5 гривен под названием "Передовая" вводит в обращение Национальный банк Украины к празднику Дня защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Пресс-служба НБУ
Количество монет, введенніх в оборот, составляет 45 тыс.
В сообщении описывается внешний вид монеты. Так, известно, что на одной стороне монеты изображен малый Государственный герб и надпись "Украина"; справа на матовом фоне является вертикальная надпись "Вместе" и указан номинал монеты, слева на зеркальном фоне — две руки, которые демонстрируют знак V, как символ победы и мира, указан год чеканки монеты и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. На другой стороне присутствуют изображения медика и военного, выполненные в цвете, между которыми вертикальная надпись "Передовая".
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что памятная монета номиналом пять гривен была запущена в оборот.
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