Ко Дню защитника Украины Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную военным и медикам

Новый образец монеты номиналом в 5 гривен под названием "Передовая" вводит в обращение Национальный банк Украины к празднику Дня защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Пресс-служба НБУ

"Посвящена медикам и военным, а в их героических образах — и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. В пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия можно победить", — отметили в ведомстве.

Количество монет, введенніх в оборот, составляет 45 тыс.



В сообщении описывается внешний вид монеты. Так, известно, что на одной стороне монеты изображен малый Государственный герб и надпись "Украина"; справа на матовом фоне является вертикальная надпись "Вместе" и указан номинал монеты, слева на зеркальном фоне — две руки, которые демонстрируют знак V, как символ победы и мира, указан год чеканки монеты и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. На другой стороне присутствуют изображения медика и военного, выполненные в цвете, между которыми вертикальная надпись "Передовая".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что памятная монета номиналом пять гривен была запущена в оборот.



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