Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины

Язык
BTC/USD
11375.11
ETH/USD
382.26
LTC/USD
49.82
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Таисия Ерохина
Осенью украинцы традиционно, 14 октября, празднуют День защитника Украины, приветствуя всех воинов, независимо от пола, возраста или служебного положения, которые защищают независимость нашей страны.
Этот праздник стал официальным с 2014 года, введенный пятым президентом Украины Петром Порошенко на фоне вооруженной агрессии России на Донбассе и аннексии ею Крыма.
В этом году 14 октября пришлось на среду, а поскольку праздник — государственный, то украинцы получили дополнительный выходной посреди недели.
В День защитника Украины поздравляют всех, кто когда-либо становился на стражу украинского государства, защищал территориальную ценность и суверенитет Украины. Этот день — еще один повод, чтобы вспомнить павших воинов вследствие российской агрессии, а также поблагодарить всех украинцев, которые посвятили жизнь защите Украины.
Кроме того, 14 октября является Днем украинского казачества, а также считается символическим днем создания Украинской повстанческой армии (1942 год).
Напомним, что 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы, который называли Казацким Покровом. Именно Матерь Божию казаки считали своей небесной заступницей и покровительницей. Мы писали, как отмечать праздник и что запрещено делать в этот день.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости