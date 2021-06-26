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День Конституции Украины: история и традиции праздника

История и традиции празднования Дня Конституции

сегодня, 11:54
Автор:

Мокрик Анастасия

В грядущий понедельник в Украине будут праздновать один из самых главных праздников страны — День Конституции. Ежегодно он отмечается 28 июня. Журналисты издания "Комментарии" расскажут, что важно знать об этом празднике.

День Конституции Украины: история и традиции праздника

День Конституции Украины - фото: из открытых источников

История праздника

28 июня 1996 года ВРУ приняла Конституцию Украины, первую Конституцию независимого государства. В ночь на 28 июня парламентарии трудились над статьями проекта, учитывая все замечания президента. Принятие Конституции — важный шаг в обеспечении прав украинцев. С тех самых пор ежегодно в стране отмечается этот праздник. Также этот день является официальным выходным. 

Интересный факт: Украина прожила пять лет как независимое государство без Конституции. Также наша страна стала последней из постсоветских, которая приняла Конституцию.

Традиции

Власти вместе с активистами с каждым годом пытаются все больше показать людям значимость этого праздника. В честь Дня Конституции проводятся различные патриотические мероприятия и, конечно же, звучат поздравления украинцев от представителей государства. 

Также ко дню Конституции ежегодно улицы городов начинают "наряжать" украинскими флагами. 

Празднования

В этот день, как правило, во всех городах Украины проходят праздничные мероприятия, фестивали, концерты с приглашенными звездами и т.д. В столице, к примеру,  официальное празднование начнется с возложения цветов к памятнику Филиппу Орлику.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какой новый праздник Украина теперь отмечает 14 мая, а также о том, что осенью в Украине появится новый официальный праздник



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