Демарш в ОДКБ: что разгневало Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осудил отсутствие Армении на заседании сессии Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав позицию Еревана "демаршем". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет белорусское государственное агентство "Белта".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определенных причин", – высказался Александр Лукашенко.

Он отметил, на встрече члены ОДКБ обсуждали ситуацию на Кавказе и "некоторую неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности", имея в виду решение Армении не присутствовать на саммите организации в Минске.

Отметим, ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян отказался участвовать во встрече ОДКБ в Минске 23 ноября. Тогда премьер Армении во время телефонного разговора с Лукашенко заявил, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесется к этому решению".

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