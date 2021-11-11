Демарш России на заседании ТКГ: почему переговоры снова зашли в тупик

Прошло очередное заседание ТКГ по Донбассу. Фактически безрезультатно, о чем сообщил один из участников украинской стороны переговоров Сергей Гармаш. Какие основные выводы можно сделать? Почему на заседаниях практически не поднимается тема ковид-катастрофы в ОРДЛО? Почему вообще переговоры, что в Минском, что в Нормандском формате никак не выйдут из тупика? На эти непростые вопросы попытались найти ответы в интервью портала "Комментарии" с нашими экспертами.
Переговоры по Донбассу. Фото: Зеркало недели
Зеленский сих пор не утратил надежды заглянуть в глазу Путину и увидеть там желание мира
Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что переговоры и переговоры вокруг переговоров в Минском и Нормандской формате выглядят в последний год фиктивно.
"Россия четко – и устами Путина, и статьей Медведева
– дала понять, что с этим руководством Украины вести переговоры не намерена. Меседж вбросили, теперь соблюдают его. Срывы встречи в Нормандском формате россияне аргументируют тем, что Украина не выполнила обещания прошлого саммита, в Париже, в декабре 2019-го. Не имплементировала формулу Штайнмайера, не сделала еще чего-то. О взятых на себя обязательствах РФ умалчивает. В Минском же формате Кремль продвигает традиционные тезисы: пусть Киев договаривается с ОРДЛО, мы тут ни при чём. Иногда такая позиция чуть смягчается, когда Москве кажется, что Киев идет на те или иные уступки. Но, когда становиться ясно, что не идет, всё возвращается на круги своя", – поясняет Денис Богуш.
Он также отмечает, что украинская сторона не бьет во все колокола, не акцентирует на том, что ковид косит жителей ОРДЛО, лишенных нормальных вакцин (россияне завезли туда лишь не сертифицировнный "Спутник Лайт") страшными темпами, что там – настоящая гуманитарная катастрофа.
"Странно, что наши этого не делают. Заняли позицию: за всё что, происходит на временно неподконтрольных территориях, отвечает агрессор, оккупант. С точки зрения переговоров это, может, оправдано, а с точки зрения отношения к нашим гражданам – неправильно. Мы должны на всех площадках об этом кричать, – уверен эксперт. – А мы как-то обходим тему стороной".
По мнению Дениса Богуша, люди по ту сторону линии разграничения должны видеть, что Украина о них заботиться куда больше, чем самопровозглашенные "правители" псевдореспублик. Для этого должны быть и соответствующие действия, и отлично организованная информационная кампания по их освещению. Но ничего этого нет. И в этом точно не стоит обвинять "руку Кремля". Тут – чисто наш провал.
"Порошенко российские власти хоть и ненавидели, но уважали – за то, что на международном уровне создавал коалиции против РФ, что проводились активные операции, в том числе на временно оккупированных территориях. Что всегда пополнялся "обменный фонд", ведь мы периодически захватывали даже российских вояк. В случае с Зеленским всё иначе, – считает Денис Богуш.– Он, кажется, до сих пор не утратил надежды заглянуть в глазу Путину и увидеть там желание мира. Тогда как РФ понимает только язык силы. А когда чувствует слабину – давит еще сильнее. И на фронте, и в переговорном процессе. Именно потому у нас обстрелы идут, а переговоры – стоят. Ведь такой ступор – это тоже элемент давления".
Украина, ОБСЕ и представители Франции и Германии увидели: для России ТКГ – просто повод отрицать агрессию против Украины
Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" считает, что ничего принципиально нового Россия не придумала.
"Так называемая демонстрация "открытости", когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сразу комментирует ход рабочего заседания, говорит в том, что у россиян уже были заготовлены меседжи против Украины", – поясняет аналитик.
Он уверен, что Украина, ОБСЕ и представители Франции и Германии увидели: для России ТКГ — просто повод отрицать агрессию против Украины и навязывать невыгодные и неравноправные условия имплементации Минских договоренностей. И что единственным рычагом давления России в рамках ТКГ являются украинские граждане — как заложники оккупационных администраций на территории ОРДЛО.
"Всё это маскируется, например, заботой о таких лицах как задержанный диверсант Косяк
. В это же время Украину шантажируют тем, что – то откроют, то закроют КПВВ. Тема ковида — это такой же рычаг шантажа и давления. Я думаю, что уже в ближайшем будущем именно эпидемия ковида будет использована Россией, чтобы полностью парализовать работу СММ ОБСЕ в ОРДЛО. Украине в этой ситуации нужно прямо об этом заявить и сделать всё, что можно, чтобы предоставлять медицинскую и гуманитарную помощь всем, кто сможет покинуть ОРДЛО в ближайшие месяцы", – резюмирует Петр Бурковский.
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Гриф таємності Тільки не для дебілів з ГШ ЗСУ Стратегічна наступальна операція “Довгий спис”. Згідно з домовленостям Трампа і Ердогана з метою виграшу в протистоянні з Путіним затверджено план операції “Великий Туркестан”, що передбачає удар трьома корпусами Ердогана з території України в напрямках: Харків-Казань, Харків-Астрахань, Харків-Астрахань-Астана. Три корпуси від України забезпечують логістику відповідних корпусів Ердогана. Цей план вскрит гш Путіна. В рамках операції “Великий Туркестан” Ердоганом було проведено деокупацію Карабаху. Контрудар з баз в Арменії військами Путіна не був завданий тільки тому, що гш Путіна потребувало доказів операції “Великий Туркестан”, не дивлячись на операцію прикриття з покупки Ердоганом комплексу ППО С-400. Також доказом реальності плану операції “Великий Туркестан” став продаж та спільне виробництво Ердоганом з Україною БПЛА “Прапороносець”. Згідно з домовленостям Байдена і Путіна з метою “прінуждєнію к міру” України в питаннях відведення військ України від Криму і Донбасу затверджено сумісний дипломатичний тиск з використанням лідерів ЄС на військово-політичне керівництво України. Військово-політичне керівництво України не піддалося на цей дипломатичний тиск. На фоні цієї військово-політичної обстановки Байденом був затверджений план стратегічної наступальної операції “Довгий спис”, що включає в себе операцію “Великий Туркестан”. З метою забезпечення виконання домовленостей Байдена і Путіна по Криму і Донбасу з двохсторонньої згоди створюється WASP-OTAN (білий-англо-саксонський-протестанський-військовий-блок) для військового “прінуждєнію к міру” України. Офіційно декларується, що він створений протистояти агресії Сі на Тайвань. План СНО передбачає попередню логістичну операцію з морським чорноморським і залізничним карпатським етапом. Морський чорноморський етап включає в себе перекидання техніки, палива, боєприпасів і особового складу трьох експедиційних корпусів WASP-OTAN в напрямку Станбул-Одеса (США), Станбул-Миколаїв (Англія), Станбул-Херсон (Австралія). Про це доводиться по дипломатичним каналам до Путіна. Разом з тим, таємно від Путіна, в складі техніки трьох експедиційних корпусів відбувається перекидання техніки трьох ударних корпусів Ердогана. Залізничний карпатський етап включає в себе перекидання палива, боєприпасів і особового складу трьох ударних корпусів Ердогана в напрямку Рамштайн (ФРН)-Бондстіл (Косово)-Чоп-Львів-Шепетівка-Одеса (США), Рамштайн (ФРН)-Бондстіл (Косово)-Чоп-Львів-Шепетівка-Миколаїв (Англія), Рамштайн (ФРН)-Бондстіл (Косово)-Чоп-Львів-Шепетівка-Херсон (Австралія). Висновок. Україні необхідно: розгорнути нові бригаду десанту і спецназу в районі Одеси підсилені дивізіоном “Нептуну” кожна для відбиття висадки військ WASP-OTAN, розгорнути нові бригаду десанту і спецназу в районі Миколаєва підсилені дивізіоном “Нептуну” кожна для відбиття висадки військ WASP-OTAN, розгорнути нові бригаду десанту і спецназу в районі Херсону підсилені дивізіоном “Нептуну” кожна для відбиття висадки військ WASP-OTAN, розгорнути нову бригаду Нацгвардії в районі Лютежа для відбиття військ Лукашенка в разі вскриття Путіним плану стратегічної наступальної операції “Довгий спис”, розгорнути нові бригаду десанту і спецназу в районі Житомира для відбиття військ Лукашенка в разі вскриття Путіним плану стратегічної наступальної операції “Довгий спис”, розгорнути нові бригаду десанту і спецназу в районі Шепетівки для відбиття військ Лукашенка (диверсійних груп по підриву залізничного полотна) в разі вскриття Путіним плану стратегічної наступальної операції “Довгий спис”, розгорнути нові бригаду десанту і спецназу в районі Ужгорода підсилені дивізіонами “Нептуну”, “Точки-У”, “Вільхи-М”, іншими РСЗВ кожна для відбиття військ WASP-OTAN, бути в оперативній готовності при початку політично-фінансової кризи в РФ блокувати Севастополь, Керч, автомобільні шляхи в Ростовську область з метою захвату окупаційної техніки, палива та боєприпасів.