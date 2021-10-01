Стало известно о новой прихоти России в ТКГ

Страна-агрессор потребовала от Украины выполнить ещё одно их условие для открытия пункта пропуска в Золотом. В этот раз россияне и их "марионетки" хотят взять под контроль ещё одну часть территории Донбасса. Данное предложение было озвучено Украине в рамках Трехсторонней контактной группы. Как передает издание "Комментарии", об этом эфире "24 канала" рассказал журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

Вопрос открытия КПВВ в Золотом поставлен на паузу Фото: УНИАН

Журналист отметил, только по одной причине не может открыться пункт пропуска в Золотом. Причина эта состоит в том, что российские боевики продолжают блокировать этот вопрос. При этом неготовность пойти на открытие ещё одного пункта пропуска оккупанты объясняют под самыми разными предлогами. Ранее они хотели получить дополнительные гарантии безопасности, но недавнее время они выставили новые условия. Так боевики заявляют, что Украина якобы в нарушении предварительных договорённостей определила точкой ноль место с которого начинается контроль сторон над серой зоной.

По словам Сергея Гармаша, фактически Россия выставила официальное требование Украине отдать им 350 метров суверенной территории Украины. Мол только таким образом получится открыть КПВВ в Золотом. После выставления такого требования вопрос был заморожен. Гармаш высказал своё личное мнение, что на уступки Москве идти нельзя, нельзя показывать слабину. В дальнейшем вопрос об открытии КПВВ должен был решён на высшем политическом уровне. По словам журналиста, каждый клочок украинской земли, за которую проливали кровь украинские защитники, должен быть отстоян и отдавать его никто не имеет права.

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