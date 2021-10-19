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Неравные силы и отказ от переговоров: что ждет Донбасс в ближайшее время

Эксперты рассказали о проблемах и угрозах, присутствующих на востоке Украины

сегодня, 09:42
Автор:

Елизавета Черных

Ситуация на Донбассе и вокруг него – стабильно неспокойная. Боевые действия не утихают. Россия не идет ни на какие форматы переговоров.

Неравные силы и отказ от переговоров: что ждет Донбасс в ближайшее время

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

На востоке Украины вынужденно приостановила свою наблюдательную деятельность Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Причем наблюдателей, по сути, взяли в заложники.

Пункты пропуска скорее не работают, чем работают. В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) – никаких подвижек. А тут еще и ковид разбушевался.

Эксперты дали порталу "Комментарии" прогноз касательно дальнейшего развития ситуации на Донбассе и вокруг него.

Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что интенсивность боевых действий будет на уровне, к которому их подняли оккупанты после окончательного срыва всеобъемлющего режима тишины (тот фактически продержался с конца июля прошлого года до начала 2021-го).

"Скорее всего, в ближайшее время это не перерастет в широкомасштабные действия. Но нам важно вести ассиметричные действия с противником. Не заниматься шапкозакидательством. Россия – мощнейшее военное государство. Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии. Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения. Я понимаю, что наше военное командование говорит – нам вооружение надо уже сегодня, а не то, что Минстратегпром будет разрабатывать 5-7 лет. Есть объективные моменты. И тут важно консолидация действий всех структур. Чтобы эффективно управлять всеми – Минстратегпромом, МО и руководством ВСУ", – подчеркивает Игорь Романенко.

По его словам, украино-российскую войну нельзя сравнивать с конфликтом уровня Армения-Азербайджан.

"По уровню оснащенности в том конфликте силы были практически одинаковы. А у нас – аналог войны СССР с Финляндией, только в современных условиях, – поясняет генерал. – Финны в свое время эффективно вели противодействие советским войскам тем вооружением, которое имели. Но в итоге они потеряли территории. И у нас они отчасти тоже захвачены. Так что нам надо помнить уроки истории, искать и находить новые способы управления ВСУ и ведения войны".

По словам генерала, большинство техники и вооружения в ВСУ, в лучшем случае, это модернизированное времен СССР. А нам надо вооружение 21 века в противостоянии с таким грозным противником как Россия.

"Путин все годы своего правления занимался укрепление обороноспособности. И в Вооруженных сила РФ удельный вес современного вооружения в разных видах вооруженных сил составляет 65-75%. Тогда как у нас – 15-20%. Понятно, что на такое переоснащение нужны солидные средства. И, несмотря на сложности, государство их изыскивает. Так, впервые заложено в бюджете Минобороны 25% (33 млрд грн) на вооружение. По НАТОвским подходам – тот критерий, когда бюджет МО идет не только на поддержание личного состава военнослужащих (денежное обеспечение, социальный пакет), но не менее четверти тратиться на вооружение и технику. Впервые за время Независимости у нас планируется  такой подход", – акцентирует Игорь Романенко.

В Москве всё меньше верят в договороспособность украинской стороны

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что в обозримом будущем глобально ничего в ситуации на Донбассе не изменится.

"Статус-кво будет сохраняться. Открытия КПВВ в ближайшее время не предвидится, как и интенсификации боевых действий. При этом думаю, что в переговорной группе не будет прогресса. Всё так же будет заблокирована работа политической подгруппы", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, возможно, будет некое движение в гуманитарной части и в части безопасности в связи с задержанием человека из "ЛНР".

Речь об участнике незаконных вооруженных формирований (НВФ) Андрее Косяке, который был задержан 13 октября на линии разграничения вблизи города Золотое Луганской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Это вызвало возмущение в ОРДЛО. Именно этот инцидент привел к тому, что члены миссии ОБСЕ были фактически заблокированы, причем почему-то на неподконтрольной части Донетчины.

"То, что я ожидаю по ключевым событиям, касается неподконтрольной части, – продолжает Энрике Менендес. – Это заявления российских официальных лиц (и по неофициальным каналам), что будут массированные финансовые вложения в экономику ОРДЛО. Трудно сказать, правда это или информационный шум. Но если так случится, то это будет значительный сигнал, что ОРДЛО еще больше интегрируется в российское экономическое пространство. И задача реинтеграции временно неподконтрольных территорий в Украину становится еще более сложной".

По мнению эксперта, в Москве всё меньше верят в договороспособность украинской стороны. И недавняя статья зампредседателя Совета безопасности России, бывшего премьера и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в "Коммерсанте" является большим предупредительным сигналом.

Напомним, что в ней Медведев пояснял, почему не получится наладить в обозримом будущем украино-российские отношения.

"То есть, Россия дает понять: если Украина не изменит свои позиции на переговорах в рамках "Минска", будут последствия с российской стороны, которые, в том числе, аукнуться на Донбассе", – поясняет Энрике Менендес.

Он также отмечает, что на все эти проблемы накладывается ситуация с ковидом.

"Официальных данных нет, но по неофициальным каналам – ситуация в ОРДЛО очень плохая. Впрочем, она очень плохая и по эту сторону линии разграничения, – подчеркивает эксперт. – Донецкая область с начала этой недели в "красной зоне". Луганская пока нет, но близка к этому. И тоже нельзя быть уверенным, что наша официальная информация является правдивой. Все, кто сталкивался с этой болезнью, знают, как на самом деле организованы процессы тестирования и так далее. Факт остается фактом – Дельта-штам и пандемия не ослабляют хватку. И это совместная трагедия, которая касается как подконтрольной, так неподконтрольной части Донбасса, да и, в общем-то, всей страны".

Ранее Арестович рассказал, как закончить войну на Донбассе и за пять минут деоккупировать Крым. 


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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

анатолий

сегодня, 10:13

Мне 76 лет и я не понимаю как можно президенту обещать, подписывать, и не исполнять.ТАК МОЖНО С ТАКИМ О ЧОМТО РАЗГОВАРИВАТЬ. НЕТ. Веры к нему НЕТ.

Колосов

сегодня, 09:59

Генерала Романенко считать за эксперта можно было бы лишь на уроках истории Второй мировой войны. Да и то только в части оценки паритета вооруженных сил.Его оценки по ситуации в Донбассе крайне наивны!

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