Неравные силы и отказ от переговоров: что ждет Донбасс в ближайшее время

Ситуация на Донбассе и вокруг него – стабильно неспокойная. Боевые действия не утихают. Россия не идет ни на какие форматы переговоров.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

На востоке Украины вынужденно приостановила свою наблюдательную деятельность Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Причем наблюдателей, по сути, взяли в заложники.

Пункты пропуска скорее не работают, чем работают. В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) – никаких подвижек. А тут еще и ковид разбушевался.

Эксперты дали порталу "Комментарии" прогноз касательно дальнейшего развития ситуации на Донбассе и вокруг него.

Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что интенсивность боевых действий будет на уровне, к которому их подняли оккупанты после окончательного срыва всеобъемлющего режима тишины (тот фактически продержался с конца июля прошлого года до начала 2021-го).



"Скорее всего, в ближайшее время это не перерастет в широкомасштабные действия. Но нам важно вести ассиметричные действия с противником. Не заниматься шапкозакидательством. Россия – мощнейшее военное государство. Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии. Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения. Я понимаю, что наше военное командование говорит – нам вооружение надо уже сегодня, а не то, что Минстратегпром будет разрабатывать 5-7 лет. Есть объективные моменты. И тут важно консолидация действий всех структур. Чтобы эффективно управлять всеми – Минстратегпромом, МО и руководством ВСУ", – подчеркивает Игорь Романенко.

По его словам, украино-российскую войну нельзя сравнивать с конфликтом уровня Армения-Азербайджан.

"По уровню оснащенности в том конфликте силы были практически одинаковы. А у нас – аналог войны СССР с Финляндией, только в современных условиях, – поясняет генерал. – Финны в свое время эффективно вели противодействие советским войскам тем вооружением, которое имели. Но в итоге они потеряли территории. И у нас они отчасти тоже захвачены. Так что нам надо помнить уроки истории, искать и находить новые способы управления ВСУ и ведения войны".

По словам генерала, большинство техники и вооружения в ВСУ, в лучшем случае, это модернизированное времен СССР. А нам надо вооружение 21 века в противостоянии с таким грозным противником как Россия.

"Путин все годы своего правления занимался укрепление обороноспособности. И в Вооруженных сила РФ удельный вес современного вооружения в разных видах вооруженных сил составляет 65-75%. Тогда как у нас – 15-20%. Понятно, что на такое переоснащение нужны солидные средства. И, несмотря на сложности, государство их изыскивает. Так, впервые заложено в бюджете Минобороны 25% (33 млрд грн) на вооружение. По НАТОвским подходам – тот критерий, когда бюджет МО идет не только на поддержание личного состава военнослужащих (денежное обеспечение, социальный пакет), но не менее четверти тратиться на вооружение и технику. Впервые за время Независимости у нас планируется такой подход", – акцентирует Игорь Романенко.

В Москве всё меньше верят в договороспособность украинской стороны

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что в обозримом будущем глобально ничего в ситуации на Донбассе не изменится.

"Статус-кво будет сохраняться. Открытия КПВВ в ближайшее время не предвидится, как и интенсификации боевых действий. При этом думаю, что в переговорной группе не будет прогресса. Всё так же будет заблокирована работа политической подгруппы", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, возможно, будет некое движение в гуманитарной части и в части безопасности в связи с задержанием человека из "ЛНР".

Речь об участнике незаконных вооруженных формирований (НВФ) Андрее Косяке, который был задержан 13 октября на линии разграничения вблизи города Золотое Луганской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Это вызвало возмущение в ОРДЛО. Именно этот инцидент привел к тому, что члены миссии ОБСЕ были фактически заблокированы, причем почему-то на неподконтрольной части Донетчины.

"То, что я ожидаю по ключевым событиям, касается неподконтрольной части, – продолжает Энрике Менендес. – Это заявления российских официальных лиц (и по неофициальным каналам), что будут массированные финансовые вложения в экономику ОРДЛО. Трудно сказать, правда это или информационный шум. Но если так случится, то это будет значительный сигнал, что ОРДЛО еще больше интегрируется в российское экономическое пространство. И задача реинтеграции временно неподконтрольных территорий в Украину становится еще более сложной".

По мнению эксперта, в Москве всё меньше верят в договороспособность украинской стороны. И недавняя статья зампредседателя Совета безопасности России, бывшего премьера и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в "Коммерсанте" является большим предупредительным сигналом.

Напомним, что в ней Медведев пояснял, почему не получится наладить в обозримом будущем украино-российские отношения.

"То есть, Россия дает понять: если Украина не изменит свои позиции на переговорах в рамках "Минска", будут последствия с российской стороны, которые, в том числе, аукнуться на Донбассе", – поясняет Энрике Менендес.

Он также отмечает, что на все эти проблемы накладывается ситуация с ковидом.

"Официальных данных нет, но по неофициальным каналам – ситуация в ОРДЛО очень плохая. Впрочем, она очень плохая и по эту сторону линии разграничения, – подчеркивает эксперт. – Донецкая область с начала этой недели в "красной зоне". Луганская пока нет, но близка к этому. И тоже нельзя быть уверенным, что наша официальная информация является правдивой. Все, кто сталкивался с этой болезнью, знают, как на самом деле организованы процессы тестирования и так далее. Факт остается фактом – Дельта-штам и пандемия не ослабляют хватку. И это совместная трагедия, которая касается как подконтрольной, так неподконтрольной части Донбасса, да и, в общем-то, всей страны".

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