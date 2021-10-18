Блокирование КПВВ и взятие наблюдателей ОБСЕ в заложники: что творится в ОРДЛО

Оккупанты фактически заблокировали нормальное передвижение через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ изгнали сперва с российско-украинской границы, а теперь заблокировали ее работу в ОРДЛО. Эксперты проанализировали происходящее для портала "Комментарии".

КПВВ. Фото из открытых источников

РФ использует ситуацию с блокированием работы мониторинговой миссии с целью субъективизаци оккупационных администраций т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает, что не впервые работу СММ ОБСЕ блокируют на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. И не впервые субъектом этого выступает оккупационная администрация – или "ДНР", или "ЛНР".

"Если посмотреть архивы новостей, как правило, блокирование работы наблюдателей (недопуск на те или иные объекты, в те или иные населенные пункты и так далее) происходит именно со стороны оккупационных администраций. Потому что РФ, их контролирующая, элементарно не может отчитаться, что отвела тяжелое вооружение, занимается разминированием (а не наоборот), гарантирует право на гуманное обхождение с нашими военнопленными и гражданскими заложниками. Более того, миссия ОБСЕ за редким исключением не имеет допуска к любым учреждениям пенитенциарной системы в ОРДЛО", – акцентирует эксперт.

Кроме того, продолжает он, РФ использует ситуацию с блокированием работы мониторинговой миссии с целью субъективизаци оккупационных администраций т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Происходит своеобразная цепная реакция, – поясняет Николай Мельник. – После очередных помех ее работе, СММ ОБСЕ поднимает вопрос о недопуске. Представители РФ рассказывают, что не имеют отношения к происходящему. Мол, идите договаривайтесь с "властями" ОРДЛО. И СММ идет договариваться, идет на прямой диалог. Потому что в миссии ставят вопрос мира и безопасности намного выше дипломатических условностей".

То есть, резюмирует эксперт, РФ решает таким образом две задачи. Во-первых, срывает невыполнение Минских соглашений и Парижского коммюнике. Во-вторых, постоянно провоцирует международное сообщество на субъективизацию т.н. "ДНР" и "ЛНР" как сил, которые могут повлиять на решение тех или иных проблем.

Персонал СММ стал заложниками на временно оккупированной территории Донецкой области

Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко ожидает, что блокирование работы СММ повлечет за собой увеличение количества случаев нарушения режима тишины. И, к сожалению, количества разрушений и жертв. Ведь присутствие СММ ОБСЕ само по себе является сдерживающим фактором для обстрелов.

"Фактически, на данный момент персонал СММ стал заложниками на временно оккупированной территории Донецкой области, – отмечает эксперт. – К слову, на территории Луганской области, где и произошел захват вооруженного человека на линии разграничения, из-за чего случился конфликт в Горловке с представителями СММ, таких действий не наблюдается".

В этих условиях, считает Михаил Фоменко, разрешение проблемы с пропуском через КПВВ со стороны т.н. "народных республик", отодвигается еще дальше

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