Блокирование КПВВ и взятие наблюдателей ОБСЕ в заложники: что творится в ОРДЛО

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Кравцев Сергей
Оккупанты фактически заблокировали нормальное передвижение через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ изгнали сперва с российско-украинской границы, а теперь заблокировали ее работу в ОРДЛО. Эксперты проанализировали происходящее для портала "Комментарии".
КПВВ. Фото из открытых источников
Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает, что не впервые работу СММ ОБСЕ блокируют на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. И не впервые субъектом этого выступает оккупационная администрация – или "ДНР", или "ЛНР".
Кроме того, продолжает он, РФ использует ситуацию с блокированием работы мониторинговой миссии с целью субъективизаци оккупационных администраций т.н. "ДНР" и "ЛНР".
То есть, резюмирует эксперт, РФ решает таким образом две задачи. Во-первых, срывает невыполнение Минских соглашений и Парижского коммюнике. Во-вторых, постоянно провоцирует международное сообщество на субъективизацию т.н. "ДНР" и "ЛНР" как сил, которые могут повлиять на решение тех или иных проблем.
Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко ожидает, что блокирование работы СММ повлечет за собой увеличение количества случаев нарушения режима тишины. И, к сожалению, количества разрушений и жертв. Ведь присутствие СММ ОБСЕ само по себе является сдерживающим фактором для обстрелов.
В этих условиях, считает Михаил Фоменко, разрешение проблемы с пропуском через КПВВ со стороны т.н. "народных республик", отодвигается еще дальше
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