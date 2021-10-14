«Холодный мир»: Фесенко рассказал о вероятном сценарии по Донбассу, который устроит Путина

Несмотря на категорический отказ России соглашаться на переговоры, в Офисе президента пытаются выйти на встречу лидеров стран "Нормандского формата". У Зеленского очень надеются заинтересовать Путина тем, что Меркель уходит, а она всё-таки одна из родительниц Минских соглашений и ей надо отдать дань уважения и, хотя бы для того, чтобы попрощаться с фрау Меркель и показать, что переговоры имеют какую-то перспективу, нужно встретиться. Именно поэтому глава ОП Ермак делает такие заявления, что нужно успеть собраться лидерам "Нормандского формат", пока еще Меркель занимает пост канцлера ФРГ. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире канала "Ukrlife.TV" рассказал политолог Владимир Фесенко.

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Он отметил, для украинской стороны возобновление переговоров в "Нормандском формате" – это тактический приём, ведь лучше переговоры, чем война.

"Если говорить о чём договариваться, то тут есть важное различие. Я думаю, что сейчас у Зеленского никаких иллюзий по поводу того, что Россия согласится на какой-то разумный компромисс в Минских соглашениях – нет. Единственное на что надеются и в чём хотят убедить Путина, так это в том, что надо договориться о единственно возможном варианте прекращения огня, а фактически о заморозке конфликта. Хотя бы временно, а там жизнь покажет. Этот вариант как меньшее зло может устроить всех", – отметил политолог.

Владимир Фесенко объяснил, есть свой смысл в прекращении огня. Привлекательность сценария замораживания конфликта на Донбассе для России в том, что, если удастся заморозить этот конфликт, то конфликтное напряжение в отношении Украины и России постепенно начнёт рассасываться. Политолог добавил, для примера можно взять ситуацию в Грузии после войны 2008 года, после разрыва отношений. Там постепенно отношения с Россией стали более мягкими, конструктивными и прагматическими. Замораживание конфликта психологически снизит значительную дозу конфликтности в украинском обществе.

Также читайте на портале "Комментарии" — близкий друг Путина дал ответ – вернет ли Россия Крым и Донбасс.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!