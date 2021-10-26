Жителей ОРДЛО хотят сделать "подопытными кроликами": почему молчит мировая общественность

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей две трети больниц заполнены больными коронавирусом. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. А Главное управление разведки Министерства обороны Украины давно предупреждало, что жители созданных РФ квазиобразований (т.н. "ЛНР" и "ДНР") могут стать "подопытными кроликами" вакцинируясь от COVID-19 российским препаратом "Sputnik Light". О чём говорит происходящее? Почему нет громкой реакции мировой общественности? Ответы на вопросы в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли найти наши эксперты.

Коронавирус. Фото из открытых источников

В ОРДЛО не допускают другие вакцины. Как и в РФ – вся монополия вариациям Sputnik

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтёрской группы "Народный тыл" Георгий Тука поддерживает связь с людьми, которые вынужденно проживают на оккупированной части Донбасса, симпатизируя Украине, а не РФ. Так что знает информацию из первых уст.

"Со слов местных жителей, если смотреть хронологию, когда в Украине вводили достаточно жесткие, серьезные ограничения, глядя на соседнюю РФ, власти тн. "ЛДНР" рассказывал о том, что ковида нет, что паника. Там активно работает Русская православная церковь (РПЦ), скептическое отношение которой к пандемии хорошо известно. Не готов говорить о низком уровне качества "Sputnik Light" (тут слово – медикам), которым прививают жителей оккупированной части Донбасса. Но факт остается фактом – уровень заболеваемости и смертности там огромен", – отмечает Георгий Тука.

По его словам, во вспышке заболеваемости виноваты и РФ, и ее марионеточные режимы в ОРДЛО.

"Доходило до парадокса. Когда закрывали КПВВ для въезда на территорию Украины, создавая искусственные препятствия, параллельно увеличивали количество рейсов для перемещения жителей ОРДЛО на территорию Ростовской области РФ. При том, что на тот момент эта область входила в топ российских регионов по уровню заболеваемости коронавирусом, – рассказывает Георгий Тука. – Ну и, как известно, что в ОРДЛО не допускают другие вакцины. Как и в РФ – вся монополия вариациям Sputnik".

Что касается игнорирования происходящего со стороны мировой общественности, то, как поясняет Георгий Тука, проблемы Украины ушли для нее далеко не на первый план, не говоря уж о проблемах жителей Донбасса. Что неудивительно.

"У стран европейского континента на первом месте – процессы, связанные с распространением пандемии именно в их государствах. Плюс связанные с этим проблемы медицины, изоляции, карантинных ограничений, недовольства население по этому поводу. Внутренние процессы доминируют. К тому же, остро стоит вопрос обеспечения природным газом накануне отопительного сезона. Что подталкивает в сторону реагирования именно на эти проблемы, а не на где-то там далекую часть оккупированного Донбасса", – резюмирует эксперт.

Высокий уровень смертности в ОРДЛО связан с тем, что россияне поставили не сертифицированный препарат

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев обращает внимание, что в настоящее время в ОРДЛО распространен новый штамм ковида – Дельта и Дельта Плюс. А российская вакцина толком не могла справиться и с более легкими вариантами. Что уж говорить о модифицированной версии "короны".

По словам эксперта, реакции мировой общественности нет, потому что есть невнятная информационная политика со стороны официальных представителей Киева.

"Речь о том, что, к сожалению, данная ситуации не поднимается достойным образом на Минских переговорах и других международных площадках, – поясняет Дмитрий Снегирев. – Следовало акцентировать внимание, что несмотря на так называемый "гуманитарный характер" поставок вакцин из РФ на оккупированные территории, уровень смертности от ковида там значительно превышает общемировой. Сейчас, по официальной статистике самопровозглашенных "министерств охраны здоровья" в "ДНР" и "ЛНР", уровень смертности среди заразившихся – порядка 12-14%. Тогда как в мире этот показатель в среднем 1,7%-2%".

Эксперт отмечает: если по состоянию на конец июля на территории т.н. "ЛНР" было зарегистрировано порядка 6,5 тысяч заболевших ковидом, умерло 574, то на 25 октября там уже – 17,5 тыс. заболевших и около 2,2 тысяч умерших. В июле зашел т.н. "гумконвой" с российской вакциной "Sputnik Light". По идее, уровень смертности должен был бы снизиться, а он увеличился в несколько раз.

"На мой взгляд, такой высокий уровень смертности в первую очередь, связан с тем, что россияне поставили в ОРДЛО не сертифицированный препарат. Если "Sputnik V" не получил согласования для использования от Европейского агентства по больничным изделиям и Всемирной организации здравоохранения, то вакцина "Sputnik Light" не прошла сертифицирование даже на территории РФ. Соответствующие испытания должны закончиться лишь в декабре. Тогда как в ОРДЛО "Sputnik Light" завозили уже с февраля 2021 года. Фактически оккупированные территории Украины используются страной-агрессором как плацдарм для испытания не сертифицированных вакцин. Используется статус "серых зон", где не действ ни украинское, ни российское законодательство", – считает Дмитрий Снегирев.

По его мнению, есть еще важный момент, на котором украинским властям нужно акцентировать внимание во время соответствующей информационной кампании.

"Данные о вакцинировании на территории РФ вносятся в единый портал государственных и муниципальных услуг – для формирования электронного сертификата. Так вот, в "ЛНР" и "ДНР" нет доступа к этим системам. И данное вакцинирование не действительно даже на территории РФ, не говоря уж о том, что не действительно на территории всех других стран", – поясняет Дмитрий Снегирев.

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